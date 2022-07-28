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СБУ розслідує незаконне вивезення $28 млн через Закарпатську митницю

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 13:22 glavcom.ua
СБУ розслідує незаконне вивезення $28 млн через Закарпатську митницю
Обшуки СБУ на Закарпатській митниці 27 липня 2022 року
Віталій Глагола/Telegram

Кошти були запаковані у валізи та переміщені за один раз через «зелений коридор»

Служба безпеки України взялася за митників, які дозволили вивезти з країни без декларування понад $28 млн у валізах. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Співробітники Служби безпеки України розслідують факти незаконного переміщення через державний кордон великого обсягу готівкових коштів. Зокрема, іде збір доказової бази щодо протиправного вивезення з України $28 млн та €1,3 млн», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці готівкові кошти були запаковані у валізи та переміщені за один раз через «зелений коридор» пункту пропуску Закарпатської митниці. Такий спосіб вивезення коштів суперечить українському законодавству, тому що через «зелений коридор» (без декларування) можна вивозити не більше $10 тис. за раз.

«Більше того, співробітники митниці не мають права пропустити автомобіль без його попереднього огляду. Тому виявивши гроші, повинні були конфіскувати їх, як це передбачено законодавством», – додали у відомстві.

Співробітники СБУ провели серію обшуків у митному посту «Лужанка» Закарпатської митниці та в місцях проживання фігурантів справи. У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

Наразі триває масштабна робота над збором доказової бази та притягненням до відповідальності усіх причетних осіб. Заходи з викриття схеми проводили співробітники Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше на Одещині СБУ затримала «антикорупціонера» за вимагання $600 тис. у бізнесмена.

Теги: митниця Закарпаття СБУ

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