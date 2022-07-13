На Одещині СБУ затримала «антикорупціонера» за вимагання $600 тис. у бізнесмена

Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які могли бути причетними до злочинної схеми

В Одеській області керівника обласної філії однієї з всеукраїнських громадських організацій викрили на вимаганні. Ділок шантажем вимагав $600 тисяч з одеського агропідприємця. Про це повідомили в пресцентрі Служби безпеки України в Telegram.

Як встановила СБУ, псевдогромадський діяч, базуючись на недостовірних даних, написав низку скарг і клопотань щодо обставин реорганізації у 2019 році одного із сільськогосподарських підприємств регіону. Таким чином, він ініціював проведення перевірок правоохоронними органами.

Крім того, він задіяв підконтрольні ЗМІ для створення негативного «інформаційного фону» довкола діяльності підприємства. Вимагач погрожував оприлюднити «компромат» щодо законності дій, рішень та добропорядності його керівника, а щоб припинити такі штучні перешкоди, вимагав велику суму грошей.

В установі додали, що слідство триває, нині правоохоронці встановлюють усіх осіб, які могли бути причетними до злочинної схеми.

Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

За даними журналістів видання «Думская», йдеться про Анатолія Коломійця – керівника місцевого підрозділу «Міжнародної антикорупційної асамблеї». Раніше він «відзначився» участю в розпилі земельних ділянок у Затоці.