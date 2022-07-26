СБУ: Росія дала Медведчуку $1 млрд на підготовку до війни

18 квітня СБУ оприлюднила відео, на якому Віктор Медведчук просить обміняти його на захисників і жителів оточеного російськими військами Маріуполя

18 квітня СБУ оприлюднила відео, на якому Віктор Медведчук просить обміняти його на захисників і жителів оточеного російськими військами Маріуполя

Кум Путіна обвинувачується у держзраді

Народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук та члени його родини купували рухоме і нерухоме майно за гроші, отримані злочинним шляхом. Вказані кошти (не менше ніж $1 млрд) надали представники спецслужб Росії (ФСБ) на підготовку до війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на матеріали справи, які згадуються в ухвалі Львівського апеляційного суду від 20 липня.

Відомості контррозвідки СБУ надала суду колишня генпрокурорка Ірина Венедіктова разом із клопотанням про арешт майна Медведчука. У підсумку під арештом опинилися 279 картин, чотири статуетки, 10 годинників, п’ять чашок, келих, піднос, дві вази, графин, дві підставки, два срібних підстаканника, чайник, 31 коробка посуду, залізничний вагон-ресторан із меблями та предметами інтер’єру.

В апеляційному суді адвокати Медведчука наполягали на політичному переслідуванні їхнього клієнта, а інформацію контррозвідки СБУ назвали голослівною.

Крім цього, захисники заявили, що справу Медведчука неможливо розглядати, коли триває збройний конфлікт між Україною та Російською Федерацією.

Апеляція вважала, що суд першої інстанції зробив обґрунтований висновок щодо накладення арешту на майно Медведчука, яке визнано речовим доказом.

Нагадаємо, що правоохоронці обвинувачують політика у державній зраді у рамках «вугільної справи» – придбання вугілля у терористичних «Л/ДНР» протягом 2014-2015 років.

Як відомо, 12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України. Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Відомо, що Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також правоохоронці вилучили та передали у користування Збройним силам України гелікоптер та літак, якими користувалася родина нардепа, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука.