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    СБУ викрила махінації із землями Міноборони на 20 млн

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    На Львівщині викрили схему&nbsp;незаконного заволодіння землею військового містечка - СБУ викрила махінації із землями Міноборони на 20 млн
    На Львівщині викрили схему незаконного заволодіння землею військового містечка
    фото: ssu.gov.ua

    Начальник квартирно-експлуатаційного відділу Міноборони разом зі спільниками організував протиправне відчуження 1,5 га ділянок під Львовом

    Служба безпеки України викрила незаконне заволодіння землею військового містечка у Львівській області, від якого держава зазнала понад 20 млн грн збитків. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    «Начальник квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) Міноборони разом зі спільниками організував протиправне відчуження 1,5 га ділянок у смт Брюховичі. За оцінками експертів, від цього держава зазнала понад 20 млн грн збитків. Слідством встановлено, що, користуючись своїм службовим становищем, посадовець систематично фальсифікував документи. Під час погодження акту земельної ділянки зловмисник вносив недостовірні дані про розміщення межових знаків охоронної смуги. Такими незаконними маніпуляціями він вилучав землі із власності Міністерства оборони», – пояснили в СБУ.

    Зазначається, що потім «робота» переходила до спільника, депутата сільради-члена земельної комісії. Посадовець сприяв, аби за рішенням Брюховицької селищної ради незаконно відчужені землі потрапляли на баланс громади.

    Згодом на захоплені площі ділки виготовляли фіктивне право власності, оформлюючи на підставних осіб, і продавали за ціною приблизно $5-9 тисяч за «сотку» (0,01 га).

    Начальнику КЕВ м. Львів повідомили про підозру у вчиненні злочину за ст. 426-1 (перевищення військовою особою влади чи службових повноважень) ККУ. Тривають слідчо-оперативні дії.

    фото: ssu.gov.ua
    фото: ssu.gov.ua

    До слова, контррозвідка СБУ затримала двох шпигунів.

    Теги: СБУ кримінал Львівщина Міноборони земля документи
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    СБУ викрила махінації із землями Міноборони на 20 млн