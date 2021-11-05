Відомий професор назвав українські землі, які присвоїла Росія

У русифікації українських земель у сучасній РФ професор звинуватив спочатку радянське, а потім і російське керівництво

Українські регіони у часи СРСР роздали іншим республікам і русифікували

Український письменник, філософ, професор та проректор з навчально-наукової роботи Національного університету «Острозька академія» Петро Кралюк опублікував дві статті у газеті «День», де назвав українські території, які зараз належать Росії. За словами Кралюка, українські регіони у часи СРСР роздали іншим республікам і русифікували.

Так, йдеться про Стародубщину та Східну Слобожанщину. На думку письменника, через відокремлення цих земель українці опинилися за межами своєї батьківщини.

Стародубщина, як пише Кралюк, близько 40% території сучасної Брянської області РФ. Свого часу ця земля була під контролем Литви та Польщі, а після часів Богдана Хмельницького перебуває у складі Росії.

Крім того, на думку науковця, Росія присвоїла Східну Слобожанщину – територію, розподілену зараз між районами Курської, Білгородської, Воронезької та Ростовської областей. Туди, як уточнив Кралюк, українці почали масово мігрувати за часів Хмельницького у пошуках спокійнішої ситуації.

«Під впливом військового лихоліття багато українців, зокрема з Правобережної України, залишали свої будинки і переселялися на схід, у тому числі і на Східну Слобожанщину, де зберігалася відносно стабільна ситуація», – зазначив професор.

При цьому в русифікації перелічених земель письменник звинуватив спочатку радянське, а потім і російське керівництво.

До слова, раніше нардеп Гончаренко закликав мешканців Кубані згадати про свою незалежність.

«Кубань – це, по суті, ще одна форма української державності. Ця територія споконвіку пов’язана з Україною і українцям. Наша історія не може бути повною без згадки про Кубань, Зелений, Малиновий клин і всі інші землі, заселені українцями», – заявив він.

Також у 2020 році народні депутати України на чолі з Олексієм Гончаренком створили депутатське об'єднання, яке опікуватиметься поверненням в українське соціальне та культурне поле етнічних територій, зокрема Кубані.