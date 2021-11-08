Контррозвідка СБУ затримала двох шпигунів

Іноземець полював на таємні відомості зі сфери матеріалознавства, які мають військове призначення

Служба безпеки України заявила про затримання «на гарячому» шпигунів та попередження витоку матеріалів таємних військових розробок до іноземної сторони. Про це інформують пресцентри СБУ та Офісу генерального прокурора

Згідно з повідомленням, контррозвідники викрили та затримали у Харкові іноземця та громадянина України, які працювали в інтересах спецслужб однієї з країн Східної Азії.

Силовики встановили, що іноземний громадянин, який тривалий час перебуває в Україні, займався шпигунством, полюючи на таємні відомості зі сфери матеріалознавства, які мають військове призначення.

Іноземець встановлював контакти з вітчизняними фахівцями у цій сфері, здійснював спроби їх залучення до конфіденційного співробітництва.

Також слідством встановлено, що іноземний громадянин за грошову винагороду залучив для отримання таємних відомостей громадянина України.

5 листопада зловмисників затримали «на гарячому» після отримання ними матеріалів, що становлять державну таємницю.

Під час обшуків правоохоронці вилучили засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, документи та інші матеріали, які будуть досліджені на предмет наявності додаткових доказів та обставин протиправної діяльності фігурантів.

Наразі іноземцю повідомили про підозру в шпигунстві. Рішенням суду його арештовано з правом внесення застави 20 млн грн. Його спільнику – громадянину України – повідомлено про підозру в державній зраді, суд також ухвалив рішення – взяти під варту з альтернативою застави в 1 млн.

До слова, у Єгипті заарештували робота за підозрою в шпигунстві.