Афера із захопленням землі не пройшла. Мін’юст відреагував на скаргу влади Києва

Мін’юст скасував рішення «чорного реєстратора» щодо 74,4 гектара землі біля озера Тягле

Міністерство юстиції України задовольнило скаргу Департаменту земельних ресурсів Київської міської держадміністрації та скасувало рішення приватного нотаріуса про право постійного користування на земельну ділянку за ТОВ «Агрофірма Зодіак». Ідеться про 74,4 га землі біля озера Тягле в Дарницькому районі. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Чорному реєстратору», який приймав це рішення, анульовано доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Тобто, він більше не зможе протиправно реєструвати права на майно.

«Київська міська влада продовжує відстоювати інтереси територіальної громади Києва та очікує від Держгеокадастру відповідних рішень щодо скасування державної реєстрації неіснуючої земельної ділянки. Дякуємо Міністерству юстиції України за оперативну реакцію! Епоха «чорних реєстрацій» повинна закінчитися!» – заявив заступник голови КМДА і керівник цифровізації Києва (CDTO) Петро Оленич.

Нагадаємо, минулого тижня Департамент земельних ресурсів встановив, що приватний нотаріус протиправно зареєстрував право постійного користування на земельну ділянку площею 74,4 га у Києві. Рішення було винесене на підставі Державного акту, виданого 1946 року Виконавчим комітетом Києво-Святошинської районної Ради депутатів трудящих.

Міська влада звернулася до Міністерства юстиції України та Держгеокадастру щодо скасування державної реєстрації земельної ділянки та рішення приватного нотаріуса про право постійного користування на земельну ділянку за ТОВ «Агрофірма Зодіак». Також столична влада звернулся до територіального управління ДБР у Києві щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення.

23 вересня на засіданні Київради мер столиці Віталій Кличко заявив про захоплення земель міста в значних масштабах та за мовчазного сприяння посадовців Держгеокадастру.

Також повідомлялося, що столична влада планує створити парк «Осокорки» навколо озера Тягле.



