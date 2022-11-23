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СБУ викрила шахрая, який від імені влади хотів нажитися на грошах для армії

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
СБУ викрила шахрая, який від імені влади хотів нажитися на грошах для армії
Шахрай намагався від імені посадовця ошукати українських громадян на сотні тисяч гривень
фото: СБУ

Зловмисник від імені керівника військової адміністрації Кривого Рогу організував фейковий збір грошей для тероборони 
  

Служба безпеки ліквідувала шахрайську схему на Дніпропетровщині. Під виглядом збору благодійної допомоги для ЗСУ зловмисники розкрадали гроші місцевих мешканців. Про це інформує пресслужба установи.

СБУ викрила шахрая, який від імені влади хотів нажитися на грошах для армії фото 1

Щоб замаскувати злочинні дії, шахраї називали організатором «проєкту» керівництво військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу. Для реалізації оборудки її організатор створив фейковий Telegram -акаунт очільника міської ВЦА, з якого «розганяв» повідомлення щодо псевдозаходу. Таким чином зловмисник намагався від імені посадовця ошукати українських громадян на сотні тисяч гривень.

СБУ викрила шахрая, який від імені влади хотів нажитися на грошах для армії фото 2

Встановлено, що незаконну діяльність організував уродженець Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення прибув до Дніпропетровської області. Там він вирішив «розкрутити» аферу. Для цього верифікував фейковий акаунт керівника ВЦА та наповнив його даними з реального Telegram-каналу посадовця.

Наприкінці вересня шахрай розмістив там інформацію про відкриття банківського рахунку та збір коштів начебто на потреби підрозділів тероборони. Посилання на донат закріпив у «шапці» профілю. Втім, завдяки швидкій реакції СБУ, він не зміг розгорнути свою шахрайську схему «на повну».

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили мобільний телефон і банківську картку із доказами злочинних дій. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за статтею про шахрайство.  

Нагадаємо, нещодавно поліція викрила розкрадачку гуманітарної допомоги.

Теги: Кривий Ріг шахрайство телефон гроші Telegram

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