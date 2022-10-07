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Шахрай у Дніпрі продав неіснуючих бронежилетів на 300 тис. грн 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Шахрай у Дніпрі продав неіснуючих бронежилетів на 300 тис. грн 
Зловмисник придумав схему і наживався на війні 
фото: прокуратура Дніпропетровської області 

«Бізнесмен» отримував кошти від клієнтів і зникав 

У Дніпрі повідомили про підозру чоловіку, який продавав фейкові бронежилети. Загалом на довірливих громадянах він заробив майже 300 тис. грн. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, в березні цього року дніпрянин розмістив в інтернеті оголошення про продаж бронежилетів. Чоловік хотів підшукати покупців, але товар відправляти їм аж ніяк не збирався. Коли клієнти почали з’являтися, шахраї отримував від них кошти за «броню», після чого переставав виходити на зв’язок. Так він отримав майже 300 тис. грн.

«Маючи близького родича у структурі Державної міграційної служби України, за допомогою листування в месенджері за грошову винагороду збував державні бази даних, що містять персональні відомості громадян представнику іноземної компанії. Загалом задокументовано 12 фактів збуту даних», – розповіли в прокуратурі області. 

Шахрай у Дніпрі продав неіснуючих бронежилетів на 300 тис. грн  фото 1

Наразі громадянину повідомлено підозру за фактом заволодінням чужого майна та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. 

Нагадаємо, раніше слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру виконувачці обов’язків голови правління однієї із благодійних організацій столиці, яка продавала військовослужбовцям бронежилети та бронепластини, куплені на пожертви українців

Теги: Дніпро чоловік прокуратура бізнесмен

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