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Ексгенерал СБУ отримав підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ексгенерал СБУ отримав підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах
Раніше ексчиновник отримав підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
фото з відкритих джерел

Колишній посадовець наразі переховується за кордоном  

Працівники ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального повідомили про підозру колишньому генералу Служби безпеки України, який на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років шахрайством заволодів понад 3,2 млн грн. Про це інформує пресслужба відомства.

Встановлено, що у 2019 році посадовець очолював одне із державних підприємств, але вирішив піти працювати в СБУ. Замість того, щоб звільнитися з державного підприємства, чоловік повідомив працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його начебто призвали на військову службу до СБУ.

При цьому він влаштувався до СБУ не за призовом і мав би звільнитися з попереднього місця роботи. Проте, завдяки хибній інформації яку він надав, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну платню, як призваному військовослужбовцю. Таким чином він одночасно отримував заробітну платню як на державному підприємстві (приблизно 160 тис. грн на місяць), так і в СБУ, а завдані державі збитки склали 3,2 млн грн.

Ексгенералу СБУ повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. Печерським районним судом у відношенні підозрюваного заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше цій особі ДБР вже повідомило про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем. Підозрюваного було оголошено у міжнародний розшук. За даними слідства, він перебуває на території Республіки Сербії. ДБР скерувало документи на екстрадицію підозрюваного.

У 2018 році він обіймав посаду директора підприємства «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження». Встановлено, що на цій посаді він уклав із фіктивним підприємством завідомо економічно невигідний договір. Це спричинило тяжкі наслідки Державному підприємству та було зроблено в інтересах третіх осіб.

Нагадаємо, раніше в Сербії заарештували колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова, який очолював головне управління внутрішньої безпеки Служби, а напередодні повномасштабного вторгнення Росії втік з України.

Згодом стало відомо, що колишній генерал СБУ Андрій Наумов, який, ймовірно, здав окупантам інформацію про Чорнобильську зону відчуження, може отримати притулок у РФ. Умовою, нібито, є його свідчення проти президента України Володимира Зеленського.

Теги: документи чоловік розшук ДБР

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