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    СБУ заблокувала гральні заклади, що фінансували терористів (фото)

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    СБУ припинила незаконну роботу гральних закладів у Києві та дев'ятьох областях - СБУ заблокувала гральні заклади, що фінансували терористів (фото)
    СБУ припинила незаконну роботу гральних закладів у Києві та дев'ятьох областях
    Фото: СБУ

    Частина «прибутку» незаконних гральних закладів ішла на фінансування «Л/ДНР»

    З початку березня цього року Служба безпеки України спільно з Комісією по ліцензуванню азартних ігор та лотерей заблокувала діяльність понад 30 гральних закладів та двох казино. Встановлено, що частина нелегально отриманих коштів спрямовувалась на фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    СБУ припинила незаконну роботу гральних закладів у Києві, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

    Під час слідчих співробітники спецслужби вилучили:

    • понад 600 од. комп’ютерного обладнання;
    • 14 столів для гри у покер;
    • 5 рулеток;
    • гральні фішки, карти, приладдя для карткових ігор, готівка
    • мобільні телефони персоналу гральних закладів;
    • чорнові записи з клієнтськими базами, відеореєстратори.

    Наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності до протиправної діяльності співробітників правоохоронних органів.

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    СБУ заблокувала гральні заклади, що фінансували терористів (фото)
    СБУ заблокувала гральні заклади, що фінансували терористів (фото)
    СБУ заблокувала гральні заклади, що фінансували терористів (фото)
    СБУ заблокувала гральні заклади, що фінансували терористів (фото)
    СБУ заблокувала гральні заклади, що фінансували терористів (фото)
    СБУ заблокувала гральні заклади, що фінансували терористів (фото)

    У межах кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та оголошення підозр причетним особам.

    Теги: СБУ кримінал ДНР ЛНР тероризм фінансування гральний бізнес
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