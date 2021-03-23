СБУ заблокувала гральні заклади, що фінансували терористів (фото)

Частина «прибутку» незаконних гральних закладів ішла на фінансування «Л/ДНР»

З початку березня цього року Служба безпеки України спільно з Комісією по ліцензуванню азартних ігор та лотерей заблокувала діяльність понад 30 гральних закладів та двох казино. Встановлено, що частина нелегально отриманих коштів спрямовувалась на фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

СБУ припинила незаконну роботу гральних закладів у Києві, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Під час слідчих співробітники спецслужби вилучили:

понад 600 од. комп’ютерного обладнання;

14 столів для гри у покер;

5 рулеток;

гральні фішки, карти, приладдя для карткових ігор, готівка

мобільні телефони персоналу гральних закладів;

чорнові записи з клієнтськими базами, відеореєстратори.

Наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності до протиправної діяльності співробітників правоохоронних органів.

У межах кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та оголошення підозр причетним особам.