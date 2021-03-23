СБУ розкрила схему незаконного вирубування лісу на Вінниччині

Загалом протягом 2020 року спільні дії лісівників і підприємців нанесли державі збитків на 20 млн грн.

Схема полягала у чітко відпрацьованому механізмі вирубці цінних порід і реалізації необлікованої деревини місцевим комерсантам

Службою безпеки України заблоковано схему незаконної вирубування і збуту цінної лісосировини на сході Вінниччини. Як повідомляють у пресцентрі УСБУ у Вінницької області, за попередніми даними слідства, до протиправної діяльності причетна група, до складу якої входило ряд посадовців лісгоспу.

Мова йде про Дашівський лісгосп, зазначає видання NaПарижі. Загалом протягом 2020 року спільні дії лісівників і підприємців нанесли державі збитків на 20 млн грн.

Схема полягала у чітко відпрацьованому механізмі вирубці цінних порід і реалізації необлікованої деревини місцевим комерсантам.

Наразі про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України повідомлено лише одному із зловмисників – місцевому майстру, про що вже повідомлялося. Є підстави стверджувати, що особисто його діяльність призвела до збитків у 1,7 мільйони. У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників оборудок.

Заходи із викриття правопорушень проводились спільно з представниками Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницький, Державною екологічною інспекції у Вінницькій області та за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Нагадаємо, у Харківській області скерували до суду обвинувальний акт стосовно майстра лісу Коломацького лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), повідомили у пресслужбі прокуратури Харківської області.

За даними слідства, майстер лісу несумлінно ставився до своїх обов’язків та не забезпечив належне зберігання майна державного підприємства. Внаслідок цього на території лісництва невстановлені особи вирубали сироростучих 115 дерев. Сума завданих збитків складає майже 1,8 млн грн.