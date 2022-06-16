СБУ заблокувала на Волині продаж «гуманітарних» автівок (фото)

Представник громадської організації обіцяв продати карету швидкої допомоги, ввезеної в Україну під виглядом гуманітарної допомоги

Громадська організація ввозила автомобілі на територію України під виглядом гуманітарної допомоги

Служба безпеки України заблокувала на Волині відразу дві схеми махінацій з гуманітарною допомогою. Одну зі схем викрито в Луцьку. Про це повідомляє Управління СБУ у Волинській області.

У схемі задіяна одна із громадських організацій Волині. Правоохоронці встановили, що організація ввозила автомобілі на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, а в подальшому автівки продавались за готівку.

Зокрема, оперативники зафіксували продаж одного «гуманітарного» автомобіля за суму у понад 100 тис. грн. Також представник громадської організації обіцяв продати карету швидкої допомоги, ввезеної в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Її вартість зловмисник оцінив у 12 тис. доларів США.

У межах кримінального провадження зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Також йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Іншу схему організував мешканець міста Ковель, який ввозив автівки з країн ЄС як гуманітарну допомогу, а в подальшому продавав їх на загальних підставах.

Правоохоронці викрили зловмисника під час продажу двох транспортних засобів на загальну суму понад пів мільйона гривень.

У межах кримінального провадження вирішується питання про повідомлення зловмиснику підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, на Львівщині 42-річний керівник одного з рекламних холдингів організував зі спільниками завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, а потім продавав її.