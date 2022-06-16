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  4. СБУ заблокувала на Волині продаж «гуманітарних» автівок (фото)
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    Кримінал

    СБУ заблокувала на Волині продаж «гуманітарних» автівок (фото)

    Представник громадської організації обіцяв продати карету швидкої допомоги, ввезеної в Україну під виглядом гуманітарної допомоги - СБУ заблокувала на Волині продаж «гуманітарних» автівок (фото)
    Представник громадської організації обіцяв продати карету швидкої допомоги, ввезеної в Україну під виглядом гуманітарної допомоги
    фото: СБУ

    Громадська організація ввозила автомобілі на територію України під виглядом гуманітарної допомоги

    Служба безпеки України заблокувала на Волині відразу дві схеми махінацій з гуманітарною допомогою. Одну зі схем викрито в Луцьку. Про це повідомляє Управління СБУ у Волинській області.

    У схемі задіяна одна із громадських організацій Волині. Правоохоронці встановили, що організація ввозила автомобілі на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, а в подальшому автівки продавались за готівку.

    Зокрема, оперативники зафіксували продаж одного «гуманітарного» автомобіля за суму у понад 100 тис. грн. Також представник громадської організації обіцяв продати карету швидкої допомоги, ввезеної в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Її вартість зловмисник оцінив у 12 тис. доларів США.

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    СБУ заблокувала на Волині продаж «гуманітарних» автівок (фото)
    СБУ заблокувала на Волині продаж «гуманітарних» автівок (фото)
    СБУ заблокувала на Волині продаж «гуманітарних» автівок (фото)
    СБУ заблокувала на Волині продаж «гуманітарних» автівок (фото)

    У межах кримінального провадження зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Також йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

    Іншу схему організував мешканець міста Ковель, який ввозив автівки з країн ЄС як гуманітарну допомогу, а в подальшому продавав їх на загальних підставах.

    Правоохоронці викрили зловмисника під час продажу двох транспортних засобів на загальну суму понад пів мільйона гривень.

    У межах кримінального провадження вирішується питання про повідомлення зловмиснику підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, на Львівщині 42-річний керівник одного з рекламних холдингів організував зі спільниками завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, а потім продавав її.

    Теги: росія окупанти СБУ кримінал війна Волинська область Україна окупація #stoprussia
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    СБУ заблокувала на Волині продаж «гуманітарних» автівок (фото)