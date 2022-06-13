Столичний підприємець продав гуманітарної допомоги на пів мільйона (фото)

Зловмисник орендував у Києві складські приміщення, звідки систематично продавав товари, що йому не належали

Ділок наживався на продажу гуманітарної допомоги, ввезеної до України для регіонів, що постраждали від російської агресії

Столичні правоохоронці викрили підприємця, який налагодив протиправний механізм продажу гуманітарної допомоги, отриманої від країн Європейського Союзу та США. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що ділок систематично наживався на продажу військової амуніції, продуктах харчування та товарах особистої гігієни, ввезених до України для подальшого розподілення у регіони, що постраждали від російської агресії.

Так, для зберігання гуманітарної допомоги зловмисник орендував у Києві складські приміщення, звідки систематично привласнював товари, які надалі продавав.

Під час розслідування злочину правоохоронцями задокументовано продаж гуманітарної допомоги, а саме продуктів харчування на суму понад 500 тис. грн.

Підприємця затримано у порядку ст. 208 КПК України. Чоловіку повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 201-2 КК України) та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, яка призначалася українським захисникам. Учасники незаконної схеми намагались незаконно продати понад тисячу бронежилетів на загальну суму понад 12 млн грн.