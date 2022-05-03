«Укрзалізниця» назвала місто, з якого було відправлено найбільше гуманітарної допомоги

Усього за березень-квітень 2022 року пасажирськими поїздами перевезено майже 10 тис. тонн гумдопомоги

Серед основних вантажів, які перевозилися, були продукти харчування

Протягом березня-квітня 2022 року найбільше гуманітарної допомоги було відправлено зі Львова – 3932 тонни, Чернівців – 2063 тонни, Ковеля – 1568 тонн, Ужгорода – 638 тонн та Хмельницького – 222 тонни. Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

За даними компанії, найбільше гуманітарних вантажів отримали Київ – 5554 тонн, Харків – 1869 тонн, Одеса – 487 тонн, Запоріжжя – 394 тонни та Дніпро – 287 тонн.

Усього за березень-квітень 2022 року пасажирськими поїздами перевезено майже 10 тис. тонн гумдопомоги.

«Серед основних вантажів, які перевозилися, були продукти харчування – 4951 тонна, медикаменти – 1297 тонн, дитячі товари та засоби гігієни – 542 тонни, вода – 502 тонни та одяг – 372 тонни», – зазначили в УЗ.

В «Укрзалізниці» нагадали, що задля належної організації доставки гуманітарних вантажів запроваджений чіткий механізм, що дозволяє дотримуватися безпекових заходів, контролювати переміщення та запобігати втраті вантажу.

«Аби відправити гуманітарний вантаж, слід оформити заявку за телефонами: 0 800 503 222 або 044 465 03 87», – додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше в «Укрзалізниці» повідомили, що завдяки реалізації державного проекту «Там, де вас чекають», на залізничних вокзалах у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі та Лозовій стюарди УЗ допомагатимуть людям, які евакуюються із зони бойових дій, визначитися з місцем їх майбутнього поселення.