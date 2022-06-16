СБУ підозрює рекламіста у розкраданні гуманітарної допомоги на Львівщині

Організатору схеми уже повідомлено про підозру

СБУ викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги на Львівщині. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, 42-річний керівник одного з рекламних холдингів організував зі спільниками завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, а потім продавав її.

“Аби отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон, ділки вводили в оману посадовців ЗСУ. Зокрема, брали гарантійні листи від військової частини і ввозили спорядження”, - йдеться у повідомленні.

В СБУ стверджують, що товари продавали замість того, щоб безкоштовно передати на потреби ЗСУ.

В ході обшуків правоохоронці виявили майже три тис. бронежилетів на суму близько 25 млн гривень, після експертизи їх передадуть на потреби ЗСУ.

Підозра організатору схеми оголошена за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.