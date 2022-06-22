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    Кримінал

    СБУ запобігла розкраданню комплектуючих до літаків ЗСУ

    Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру - СБУ запобігла розкраданню комплектуючих до літаків ЗСУ
    Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру
    фото: Служба безпеки України

    Посадовці «списували» комплектуючі як непридатні до використання

    Служба безпеки України викрила схему привласнення комплектуючих до бойових літаків на одному з держпідприємств в Одесі. Зловмисники намагались незаконно реалізувати партію запчастин до авіадвигунів на загальну суму понад 10 млн грн. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    «Завдяки оперативному реагуванню контррозвідки СБУ у власність держави повернули більше пів тисячі найменувань продукції, якої достатньо для ремонту десятків одиниць військової авіатехніки», – йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що посадовці «списували» комплектуючі як непридатні до використання та складували їх у закритих приміщеннях заводу. Потім вони намагались «провести» викрадений товар через фіктивну процедуру закупівлі під виглядом придбання нових запчастин і агрегатів. Для цього використовували афілійовані комерційні структури та вносили недостовірні відомості до звітної документації.

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Раніше повідомлялося, що у Дніпрі правоохоронці заблокували діяльність місцевого військового заводу. На підприємстві планували виготовляти та постачати комплектуючі для російської військової техніки.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    СБУ запобігла розкраданню комплектуючих до літаків ЗСУ