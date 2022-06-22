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  4. Рашисти влаштовують витік газу у будинках, аби вигнати чоловіків на мобілізацію – СБУ (відео)
рус
    Події в Україні

    Рашисти влаштовують витік газу у будинках, аби вигнати чоловіків на мобілізацію – СБУ (відео)

    Полонений розповів, як окупанти мобілізують чоловіків на війну - Рашисти влаштовують витік газу у будинках, аби вигнати чоловіків на мобілізацію – СБУ (відео)
    Полонений розповів, як окупанти мобілізують чоловіків на війну
    фото скріншот відео

    За першої нагоди «вояк» здався в полон

    Рашисти влаштовують витоки газу в луганських багатоповерхівках, аби вигнати на вулицю чоловіків, які ховаються від мобілізації. Про це СБУ розповів військовополонений з Луганська, якого ворог мобілізував у квітні цього року.

    «В одному із багатоквартирних будинків зробили витік газу. Жінок і дітей окремо, а потім чоловіків – позабирали в автобуси», – розповів горе-загарбник.

    Він сам був непридатним для війська, але хронічне захворювання судин не допомогло уникнути тотальної мобілізації в так званій «ЛНР».

    Після призову з нього, помічника продавця, впродовж тижневих навчань зробили механіка-водія БМП, показали як правильно тримати автомат і відправили на бойове завдання: закріпитися в промзоні Сєвєродонецька.

    За першої ж нагоди «вояк» здався в полон. Каже, що не стріляв і звертається до земляків: «…ховайтеся, робіть, що хочете, але не йдіть на цю війну».

    Наразі з ним працюють слідчі СБУ, щоб з’ясувати ступінь його причетності до злочинів проти України.

    Нагадаємо, Служба безпеки України викрила російських агентів серед працівників Кабінету міністрів і Торгово-промислової палати.

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    Теги: росія окупанти СБУ «ЛНР» війна полон мобілізація Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти влаштовують витік газу у будинках, аби вигнати чоловіків на мобілізацію – СБУ (відео)