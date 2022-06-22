Рашисти влаштовують витік газу у будинках, аби вигнати чоловіків на мобілізацію – СБУ (відео)

За першої нагоди «вояк» здався в полон

Рашисти влаштовують витоки газу в луганських багатоповерхівках, аби вигнати на вулицю чоловіків, які ховаються від мобілізації. Про це СБУ розповів військовополонений з Луганська, якого ворог мобілізував у квітні цього року.

«В одному із багатоквартирних будинків зробили витік газу. Жінок і дітей окремо, а потім чоловіків – позабирали в автобуси», – розповів горе-загарбник.

Він сам був непридатним для війська, але хронічне захворювання судин не допомогло уникнути тотальної мобілізації в так званій «ЛНР».

Після призову з нього, помічника продавця, впродовж тижневих навчань зробили механіка-водія БМП, показали як правильно тримати автомат і відправили на бойове завдання: закріпитися в промзоні Сєвєродонецька.

За першої ж нагоди «вояк» здався в полон. Каже, що не стріляв і звертається до земляків: «…ховайтеся, робіть, що хочете, але не йдіть на цю війну».

Наразі з ним працюють слідчі СБУ, щоб з’ясувати ступінь його причетності до злочинів проти України.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила російських агентів серед працівників Кабінету міністрів і Торгово-промислової палати.