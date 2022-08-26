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У Львові затримали російську агентку – членкиню місцевої ОПЗЖ (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Львові затримали російську агентку – членкиню місцевої ОПЗЖ (відео)
 Інна Іваночко відома проросійськими поглядами
фото: t.me/inna_ivanochko

Колаборонтку підозрюють у держзраді  

На Львівщині викрили агентку російських спецслужб та повідомили їй про підозру в державній зраді. Ймовірно, йдеться про колаборантку Інну Іваночко. Як зазначили у пресслужбі управління СБУ у Львівській області, зрадниця вела антиукраїнську діяльність. Зокрема, агентка Кремля активно просувала ідеї федералізації України та проводила інформаційні акції антиукраїнського спрямування.

Повідомляється, що через проросійські погляди вона потрапила у поле зору спецслужб ворога.

У СБУ не називають ім'я агентки, проте зазначили, що вона посідала керівні посади у проросійських осередках. Зокрема, керувала Львівською спілкою проросійських громадських організацій та була членкинею партії ОПЗЖ. 

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомляє, що йдеться про Інну Іваночко. 

«За даними слідства зрадниця організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині», – йдеться у повідомленні СБУ.

У СБУ розповіли, що агентка використовувала журналістські посвідчення та «документи»  деяких безпекових корпорацій. Метою було прикриття підривної діяльності та проникнення в кулуари органів державної влади, а також поширення дезінформації в інтересах агресора.

Повідомляється, що зв'язок з кураторами затримана агентка кремля підтримувала через соцмережі та електронну пошту. Вона надсилала звіти щодо проведеної підривної діяльності.

Під час обшуків у фігурантки та інших причетних осіб виявили матеріали, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення. Також виявлено документи, що підтверджують її зв'язок із політичними та громадськими структурами афілійованими з Віктором Медведчуком. 

Нагадаємо, також керівник Інституту підготовки юридичних кадрів СБУ отримав підозру.

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