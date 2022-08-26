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Співпрацювали з РФ під час окупації Київщини: СБУ викрило злочинне угруповання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Співпрацювали з РФ під час окупації Київщини: СБУ викрило злочинне угруповання
Ворожі поплічники брали участь у патрулюванні території одного з місцевих житлових комплексів
Служба безпеки України

Зрадники «здавали» ворогу адреси перебування українських патріотів

У ході слідчо-оперативних дій на Київщині Служба безпеки України нейтралізувала злочинне угруповання, яке співпрацювало з агресорами під час тимчасової окупації Бучанського району. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«На початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники орієнтували загарбників на місцевості та «підказували» геолокації для облаштування вогневих позицій ворожої артилерії, у тому числі серед житлових будинків. Також вони допомагали окупантам в обладнанні блокпостів, кулеметних точок та місць дислокації російської техніки», – йдеться в повідомленні.

Крім того, зрадники «здавали» ворогу адреси перебування українських патріотів, зокрема активних учасників спротиву збройній агресії. Саме за такими «наводками» загарбники вдиралися до помешкань місцевих жителів та викрадали людей. До потерпілих застосовували насилля і погрози фізичної розправи.

Слідство встановило, що ворожі поплічники брали участь у патрулюванні території одного з місцевих житлових комплексів, де вони фактично у заручниках утримували його мешканців. До складу злочинної групи входило декілька жителів Київської області, які у разі її захоплення планували отримати «призначення» у лавах окупаційної адміністрації.

Від російських угруповань вони отримали ворожі знаки розрізнення та «проїзні документи» на автотранспорт. Після звільнення регіону від окупантів поплічники агресора намагалися переховуватись від правосуддя на території одного із житлових комплексів Бучанського району. Втім, співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали зловмисників.

«Під час обшуків за їх адресами проживання правоохоронці виявили зброю та інші докази злочинної діяльності.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, зокрема у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану», – додали в СБУ.

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк від 15 років до довічного ув’язнення. Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше контррозвідники Служби безпеки України викрили агентурну мережу спецслужб РФ, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю і передавала російським військовим дані про дислокацію і чисельність українських сил оборони напередодні 24 лютого.

Теги: окупанти СБУ війна Київщина

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