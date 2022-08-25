Головна Київ Новини
search button user button menu button

Координували наступ окупантів на Київ: СБУ викрила агентів РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Координували наступ окупантів на Київ: СБУ викрила агентів РФ
Учасниками злочинної групи виявились мешканці столиці віком 35-45 років
фото ілюстративне

«Головним менеджером» агентурної мережі спецслужб РФ була киянка

Контррозвідники Служби безпеки України викрили агентурну мережу спецслужб РФ, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю і передавала російським військовим дані про дислокацію і чисельність українських сил оборони напередодні 24 лютого. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Після викриття першого агента мережі у березні СБУ провела спецоперацію, в результаті якої встановила всіх учасників цієї групи. Ними виявились мешканці столиці віком 35-45 років», – йдеться в повідомленні.

З’ясовано, що «головним менеджером» агентури була киянка, яку спецслужби країни-агресора завербували під час поїздок до РФ. Так жінка сформувала агентурну мережу та перейшла у режим очікування подальших вказівок. За декілька місяців до вторгнення агентура активізувалась на інформаційному полі.

Підозрювані почали розганяти у соцмережах проросійські відеоматеріали та публікації. Зокрема, створювали пабліки, акаунти, канали та спільноти, які широко тиражували антиукраїнські фейки, глорифікували «руський мир» і закликали до захоплення державної влади в Україні.

Напередодні 24 лютого жінка отримала вказівку зібрати розвіддані про об’єкти та оборону Києва, а саме:

  • дислокацію/переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ;
  • стан захищеності військових об’єктів;
  • цивільні інфраструктурні об’єкти енергетики, транспорту, фінансів, зв’язку, охорони здоров’я тощо.
Координували наступ окупантів на Київ: СБУ викрила агентів РФ фото 1
Координували наступ окупантів на Київ: СБУ викрила агентів РФ фото 2
Координували наступ окупантів на Київ: СБУ викрила агентів РФ фото 3

Агентура оперативно розпочала збір даних по районах. Детальні звіти, фото та геолокацію об’єктів зрадники пересилали через месенджери на телефонні номери російських мобільних операторів. 

Зазначається, що СБУ зібрала беззаперечні докази їхньої злочинної співпраці з ворогом. Наразі організаторці повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 2. ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України).

Одному з членів групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) ККУ. Крім того, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно ще одного агента за ч. 2. ст. 111 (державна зрада) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Раніше Служба безпеки України затримала російську агентку, яка збирала інформацію про місця розташування військової техніки, блок-постів, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів у столиці та області.

Теги: війна в Україні окупанти СБУ Київ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог планував використати дані для можливого проведення диверсій у Києві
СБУ викрила агентку РФ, яка передавала координати для ракетних ударів по Києву
18 липня, 12:24
Ракета влучила у міст через Дніпро в Черкасах
Ракетний удар по Черкасах: суд заарештував чоловіка, що злив РФ координати мосту
29 червня, 07:34
Справу щодо жінки, яка симпатизувала Росії, направили до суду
СБУ затримала поплічницю Шарія, яка координувала ракетні удари по Вінниці
1 червня, 14:58

Новини

Зупинка транспорту під час сирени в Києві. Комісія ухвалила рішення
Зупинка транспорту під час сирени в Києві. Комісія ухвалила рішення
Координували наступ окупантів на Київ: СБУ викрила агентів РФ
Координували наступ окупантів на Київ: СБУ викрила агентів РФ
Удар по Київщині: з’явилися нові деталі
Удар по Київщині: з’явилися нові деталі
Соратник Кличка пояснив, чому не варто йти гуляти в парки під час тривоги
Соратник Кличка пояснив, чому не варто йти гуляти в парки під час тривоги
Вибухи на Київщині: відомі перші подробиці
Вибухи на Київщині: відомі перші подробиці
Аварія в Києві: автівка збила велосипедистку (відео) 
Аварія в Києві: автівка збила велосипедистку (відео) 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Банкова відреагувала на цинічне вітання Лукашенка для українців
95K
Привітання Залужного: соцмережі помітили цікаву деталь
79K
ЗМІ назвали найдорожчу втрату путінської армії
38K
У Миколаєві, Кривому Розі та на Київщині лунають вибухи
36K
День Незалежності: Тимошенко звернулася віршем до росіян
26K
Миргород: ракети влучили у військову інфраструктуру

Новини

Порошенко закликає владу починати контрнаступ
Сьогодні, 10:13
Українські воїни зупинили наступ окупантів на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Що увійде в рекордний пакет допомоги від США: деталі
Вчора, 20:58
Путін вирішив купувати українських школярів на загарбаних територіях 
Вчора, 18:05
Наша «Мрія»: приголомшливі кадри із Дня Незалежності-2021 (відео)
Вчора, 14:49
Посол Швейцарії підбив фінансовий підсумок конференції з відновлення України в Лугано
Вчора, 08:07

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту