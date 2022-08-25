Координували наступ окупантів на Київ: СБУ викрила агентів РФ

«Головним менеджером» агентурної мережі спецслужб РФ була киянка

Контррозвідники Служби безпеки України викрили агентурну мережу спецслужб РФ, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю і передавала російським військовим дані про дислокацію і чисельність українських сил оборони напередодні 24 лютого. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Після викриття першого агента мережі у березні СБУ провела спецоперацію, в результаті якої встановила всіх учасників цієї групи. Ними виявились мешканці столиці віком 35-45 років», – йдеться в повідомленні.

З’ясовано, що «головним менеджером» агентури була киянка, яку спецслужби країни-агресора завербували під час поїздок до РФ. Так жінка сформувала агентурну мережу та перейшла у режим очікування подальших вказівок. За декілька місяців до вторгнення агентура активізувалась на інформаційному полі.

Підозрювані почали розганяти у соцмережах проросійські відеоматеріали та публікації. Зокрема, створювали пабліки, акаунти, канали та спільноти, які широко тиражували антиукраїнські фейки, глорифікували «руський мир» і закликали до захоплення державної влади в Україні.

Напередодні 24 лютого жінка отримала вказівку зібрати розвіддані про об’єкти та оборону Києва, а саме:

дислокацію/переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ;

стан захищеності військових об’єктів;

цивільні інфраструктурні об’єкти енергетики, транспорту, фінансів, зв’язку, охорони здоров’я тощо.

Агентура оперативно розпочала збір даних по районах. Детальні звіти, фото та геолокацію об’єктів зрадники пересилали через месенджери на телефонні номери російських мобільних операторів.

Зазначається, що СБУ зібрала беззаперечні докази їхньої злочинної співпраці з ворогом. Наразі організаторці повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2. ст. 111 (державна зрада);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України).

Одному з членів групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) ККУ. Крім того, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно ще одного агента за ч. 2. ст. 111 (державна зрада) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Раніше Служба безпеки України затримала російську агентку, яка збирала інформацію про місця розташування військової техніки, блок-постів, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів у столиці та області.