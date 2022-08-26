Керівник Інституту підготовки юридичних кадрів СБУ отримав підозру

Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

У результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій Служби безпеки України повідомлено про підозру у державній зраді тимчасово виконуючому обов’язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомляє пресслужба відомства.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів.

Заходи з викриття проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, на основі зібраної Службою безпеки доказової бази Шевченківський районний суд м. Києва засудив до 12 років позбавлення волі завідувача відділу Секретаріату Кабміну, який шпигував на спецслужби РФ.