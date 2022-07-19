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    Події в Україні

    Окупанти за сьогодні 78 разів обстріляли Сумщину, є травмовані

    Росіяни вели обстріли з міномету та САУ по Білопіллю - Окупанти за сьогодні 78 разів обстріляли Сумщину, є травмовані
    Росіяни вели обстріли з міномету та САУ по Білопіллю
    фото: www.facebook.com/Zhyvytskyy

    Внаслідок обстрілу травмовані 2 цивільні особи

    У вівторок, 19 липня, російські війська 78 разів обстріляли Сумську область. Під обстріли потрапило п'ять громад. Про це повідомив Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

    «За день росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області з різних видів озброєння − близько 78 приходів», – повідомив Живицький.

    Рашисти протягом доби обстрілювали території Білопільської, Новослобідської, Хотіньської, Есманьської територіальних громад.

    Білопільська громада: росіяни вели обстріли з міномету та САУ. Новослобідська громада: ворог обстрілював територію зі ствольної артилерії. Есманьська громада: 13 вибухів (приходів, попередньо з САУ). Як зазначив голова ОВА, у цих районах без втрат.

    Миколаївська сільська громада: ворог випустив 6 ракет в напрямку Миколаївської сільської територіальної громади. Внаслідок обстрілу травмовані 2 цивільні особи та пошкоджене приватне господарство.

    Нагадаємо, 18 липня, о 13:30 росіяни вдарили із «Градів» по Білопіллю Сумської області. Поранення отримали двоє людей. Також є суттєві руйнування.

    Протягом дня вороги били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотіньській, Миропільській, Есманьській громадам. Росіяни застосовували міномети, ствольну та реактивну артилерію, кулемети й гранатомети.

    За день ворог випустив понад 150 мін та снарядів.

    Разом з тим 19 липня російські загарбники вкотре атакувати Слов’янськ на Донеччині. Внаслідок обстрілу пошкоджено кілька приватних будинків та поранені місцеві жителі.

    До слова, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти за сьогодні 78 разів обстріляли Сумщину, є травмовані