Окупанти за сьогодні 78 разів обстріляли Сумщину, є травмовані

Росіяни вели обстріли з міномету та САУ по Білопіллю

Внаслідок обстрілу травмовані 2 цивільні особи

У вівторок, 19 липня, російські війська 78 разів обстріляли Сумську область. Під обстріли потрапило п'ять громад. Про це повідомив Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«За день росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області з різних видів озброєння − близько 78 приходів», – повідомив Живицький.

Рашисти протягом доби обстрілювали території Білопільської, Новослобідської, Хотіньської, Есманьської територіальних громад.

Білопільська громада: росіяни вели обстріли з міномету та САУ. Новослобідська громада: ворог обстрілював територію зі ствольної артилерії. Есманьська громада: 13 вибухів (приходів, попередньо з САУ). Як зазначив голова ОВА, у цих районах без втрат.

Миколаївська сільська громада: ворог випустив 6 ракет в напрямку Миколаївської сільської територіальної громади. Внаслідок обстрілу травмовані 2 цивільні особи та пошкоджене приватне господарство.

Нагадаємо, 18 липня, о 13:30 росіяни вдарили із «Градів» по Білопіллю Сумської області. Поранення отримали двоє людей. Також є суттєві руйнування.

Протягом дня вороги били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотіньській, Миропільській, Есманьській громадам. Росіяни застосовували міномети, ствольну та реактивну артилерію, кулемети й гранатомети.

За день ворог випустив понад 150 мін та снарядів.

Разом з тим 19 липня російські загарбники вкотре атакувати Слов’янськ на Донеччині. Внаслідок обстрілу пошкоджено кілька приватних будинків та поранені місцеві жителі.

До слова, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.