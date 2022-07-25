СБУ ідентифікувала зрадників, які вступили до окупаційного «МВД» на Херсонщині

Зафіксовано факти викрадення і катування людей

Служба безпеки посилила контррозвідувальні заходи на південному фронті. В результаті масштабної слідчо-оперативної роботи встановлено особи всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного окупантами «главного управлєнія МВД Херсонской області». Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Псевдоутворення виконує завдання щодо придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих районів півдня України. Це відбувається шляхом масових репресій, переслідувань і незаконних затримань громадян. Для цього, зокрема, окупанти відновили діяльність регіонального підрозділу міліції «Беркут», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що так зване «МВД» застосовує психологічний тиск, насильство та погрози вбивства до потерпілих. Зафіксовано і факти викрадення і катування людей.

Також колаборанти під керівництвом російських спецслужб здійснюють підбір та вербування своїх «однодумців», яким пропонують приєднуватись до угруповань окупаційного «главку МВД». Для пошуку «кандидатів» використовують особисті зв’язки, у тому числі серед колишніх співробітників правоохоронних органів.

Під час оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення.

За матеріалами СБУ, вже повідомлено про підозру 26 представникам «обласного управлєнія МВД», які переховуються на тимчасово окупованій території Херсонщини. 14 із них є колишніми працівниками Національної поліції. Підозра оголошена за ч.7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Деякі з фігурантів, які входять до так званого «керівного складу»:

Бобришев В.М. – начальник управління кадрового забезпечення;

Трубаєв М.В. – начальник управління карного розшуку;

Гаркуша Г.О. – командир батальйону «Беркут»;

Савіна Н.В. – заступник начальника управління кадрового забезпечення – начальник відділу кадрів;

Стусенко Є.Г. – заступник начальника слідчого управління – начальник слідчого відділу Суворовського міського відділу поліції;

Малиновський Р.О. – заступник начальника управління карного розшуку - начальник відділу розкриття злочинів проти особи;

Горєлов К.В. – начальник Центру громадських зв’язків;

Великосельський Є.В. – начальник Суворовського міського відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків;

Шершень М.В. – начальник Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції;

Одинець С.С. – заступник начальника Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного зрадника і колаборанта до відповідальності за злочини проти України.

Раніше суд виніс вирок уродженцю Святогірська, який перейшов на сторону «ДНР».