СБУ затримала російських агентів-коригувальників вогню по Донеччині

Триває викриття і притягнення до відповідальності зрадників і колаборантів

Дані для обстрілу залізниця «зливала» керівниця місцевої станції

СБУ знешкодила російську агентурну мережу, яка коригувала ракетні удари по Донецькій залізниці. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

Зловмисники збирали розвіддані щодо позицій українських військ, а також коригували артилерійські обстріли об’єктів критичної інфраструктури.

Співробітники СБУ викрили на співпраці з ворогом керівниця однієї з місцевих станцій «Укрзалізниці». Перебуваючи на посаді, вона «зливала» агресорам закриту інформацію щодо переміщення Сил оборони України на території області.

Передачу координат здійснювала у вигляді електронних повідомлень з власних аккаунтів. Одержані відомості окупанти планували використати для здійснення серії масованих ракетних ударів по залізничній інфраструктурі.

«Встановлено, що колаборантка була завербована представником спецслужб РФ через її знайомого – так званого «депутата народної ради ДНР», – повідомили в СБУ.

Наразі досудове розслідування завершено і справу щодо затриманої скеровано до суду.

Іншого російського агента контррозвідники Служби безпеки затримали у Бахмуті. Зрадник передавав агресорам інформацію щодо розташування підрозділів ЗСУ у прифронтовому районі. Для передачі геолокацій використовував анонімний Telegram-канал.

Ще двох ворожих інформаторів затримано на зборі розвідданих про переміщення українських військ в Бахмутському районі та поблизу Дружківки. Одним зі «зв’язкових» був бойовик терористичної організації «ДНР», який перебуває у складі окупаційного угруповання на сході України.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині була виявлена мережа зрадників: зливали ворогу інформацію.

Також СБУ викрила агентку РФ, яка передавала координати для ракетних ударів по Києву.

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