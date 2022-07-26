СБУ затримала російських агентів-коригувальників вогню по Донеччині
Триває викриття і притягнення до відповідальності зрадників і колаборантів
Дані для обстрілу залізниця «зливала» керівниця місцевої станції
СБУ знешкодила російську агентурну мережу, яка коригувала ракетні удари по Донецькій залізниці. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.
Зловмисники збирали розвіддані щодо позицій українських військ, а також коригували артилерійські обстріли об’єктів критичної інфраструктури.
Співробітники СБУ викрили на співпраці з ворогом керівниця однієї з місцевих станцій «Укрзалізниці». Перебуваючи на посаді, вона «зливала» агресорам закриту інформацію щодо переміщення Сил оборони України на території області.
Передачу координат здійснювала у вигляді електронних повідомлень з власних аккаунтів. Одержані відомості окупанти планували використати для здійснення серії масованих ракетних ударів по залізничній інфраструктурі.
«Встановлено, що колаборантка була завербована представником спецслужб РФ через її знайомого – так званого «депутата народної ради ДНР», – повідомили в СБУ.
Наразі досудове розслідування завершено і справу щодо затриманої скеровано до суду.
Іншого російського агента контррозвідники Служби безпеки затримали у Бахмуті. Зрадник передавав агресорам інформацію щодо розташування підрозділів ЗСУ у прифронтовому районі. Для передачі геолокацій використовував анонімний Telegram-канал.
Ще двох ворожих інформаторів затримано на зборі розвідданих про переміщення українських військ в Бахмутському районі та поблизу Дружківки. Одним зі «зв’язкових» був бойовик терористичної організації «ДНР», який перебуває у складі окупаційного угруповання на сході України.
Наразі зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, нещодавно на Херсонщині була виявлена мережа зрадників: зливали ворогу інформацію.
Також СБУ викрила агентку РФ, яка передавала координати для ракетних ударів по Києву.