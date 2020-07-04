СБУ затримала львів’янина, який віз у Польщу партію екстазі та амфетаміну



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Наркотики виявили на пункті пропуску «Шегині»

Львів’янин заховав партію психотропних речовин у спідній білизні

У суботу, 4 липня, на території міжнародного пункту пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею працівники СБУ затримали 27-річного львів'янина, який намагався перемістити через кордон партію психотропних речовин – майже 300 таблеток екстазі та близько 1 кг амфетаміну.

Як повідомили в прокуратурі Львівщини, чоловік заховав небезпечні речовини в одязі та прямував до Республіки Польща через піший перехід у Шегинях. Психотропні речовини у чоловіка вилучили працівники СБУ, їх скерують на експертизу. За даними Галицької митниці, чоловік мав заховані наркотики у спідній білизні.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.3 ст.305 КК України (замах на незаконне переміщення через митний кордон України психотропних речовин в особливо великих розмірах).

У понеділок суд обере для львів’янина міру запобіжного заходу. Прокурори клопотатимуть про тримання підвартою. За вчинення йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, експоліцейський отримав сім років тюрми за хабар і торгівлю наркотиками.