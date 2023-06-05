СБУ затримала охоронця колишньої катівні у Херсоні (фото)

Колаборант особисто брав участь в обшуках і допитах українських громадян

Служба безпеки України викрила ще одного колаборанта у звільненому Херсоні. На початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник добровільно допомагав рашистам ув’язнювати і катувати учасників руху опору. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Поплічником ворога виявився проросійськи налаштований місцевий житель. Під час тимчасової окупації міста він звернувся до створеного агресором «центру зайнятості», – йдеться в повідомленні.

Там чоловікові запропонували «посаду молодшого інспектора відділу охорони» у захопленій на той час «виправній колонії № 90», яку загарбники використовували для ув’язнення місцевих жителів.

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Зловмисник погодився на «пропозицію» і добровільно написав «заяву» на вступ до окупаційного органу.

Слідство встановило, що колаборант особисто брав участь в обшуках і допитах українських громадян. Під час тортур з потерпілих «вибивали» згоду на співпрацю з окупантами. Після звільнення Херсона ворожий поплічник намагався «відсидітися» вдома і таким чином сподівався уникнути покарання.

Однак, співробітники СБУ зірвали його «плани» – встановили місцезнаходження фігуранта і затримали його. Під час обшуків за адресою проживання затриманого виявлено «посвідчення» колишнього окупаційного органу та формений одяг російського зразка.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.



До слова, сьогодні окупанти вкотре накрили масованим вогнем Херсон та область. Під атаку потрапив медичний заклад.