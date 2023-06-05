Окупанти накрили масованим вогнем Херсон: багато руйнувань (відео)

Росіяни обстріляли один із медичних закладів, в якому на момент атаки знаходилися 135 пацієнтів та 44 медики

Вночі та зранку російські загарбники масованим вогнем накрили житлові квартали Херсона. Про це повідомляє місцева обласна військова адміністрація.

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«Попередньо, місто атакували із реактивних систем залпового вогню. Обстріли велися й забороненими запалювальними боєприпасами, що призвело до великої кількості пожеж», – йдеться в повідомленні.

Через удари окупантів пошкоджено з два десятки житлових будинків, гаражі, автомобілі, два освітні заклади.

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Також росіяни обстріляли один із медичних закладів, в якому на момент атаки знаходилися 135 пацієнтів та 44 медики. Дивом вони не постраждали. У лікарні вибито вікна та двері.

Внаслідок нічних обстрілів Херсона постраждала 47-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації відмовилася.

Крім цього, з артилерії обстріляли й Микільське Херсонського району – по мирному населеному пункту зафіксовано десятки прильотів. Через удари пошкоджено житлові будинки та обʼєкт критичної інфраструктури.

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Нагадаємо, триває 467-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Минулої доби вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні безпілотники Shahed. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищені чотири з шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed.