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Окупанти накрили масованим вогнем Херсон: багато руйнувань (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти накрили масованим вогнем Херсон: багато руйнувань (відео)
Місто атакували із реактивних систем залпового вогню
фото: Херсонська ОВА

Росіяни обстріляли один із медичних закладів, в якому на момент атаки знаходилися 135 пацієнтів та 44 медики

Вночі та зранку російські загарбники масованим вогнем накрили житлові квартали Херсона. Про це повідомляє місцева обласна військова адміністрація.

«Попередньо, місто атакували із реактивних систем залпового вогню. Обстріли велися й забороненими запалювальними боєприпасами, що призвело до великої кількості пожеж», – йдеться в повідомленні.

Через удари окупантів пошкоджено з два десятки житлових будинків, гаражі, автомобілі, два освітні заклади.

Також росіяни обстріляли один із медичних закладів, в якому на момент атаки знаходилися 135 пацієнтів та 44 медики. Дивом вони не постраждали. У лікарні вибито вікна та двері.

Внаслідок нічних обстрілів Херсона постраждала 47-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації відмовилася.

Крім цього, з артилерії обстріляли й Микільське Херсонського району – по мирному населеному пункту зафіксовано десятки прильотів. Через удари пошкоджено житлові будинки та обʼєкт критичної інфраструктури.

Нагадаємо, триває 467-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Минулої доби вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні безпілотники Shahed. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищені чотири з шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed.

Теги: Херсон війна окупанти обстріл

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