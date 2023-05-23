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Били током та заганяли голки: херсонець розповів про катівню, яку влаштували російські окупанти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Били током та заганяли голки: херсонець розповів про катівню, яку влаштували російські окупанти
Данило провів у катівні росіян два тижні
фото з відкритих джерел

Данило як волонтер патрулював Херсон на початку війни та навіть не був у теробороні

Російські військові у Херсоні майже безперервно били людей, яких викрадали та утримували у своїх катівнях. Накази віддавав росгвардієць Олександр Науменко, якому прокурори оголосили вже другу підозру. «Слідство.Інфо» знайшло чоловіка, якому пощастило вижити після тортур та втекти. 

Данило як волонтер патрулював Херсон на початку війни та навіть не був у теробороні. Проте окупанти змушували зізнатися в тому, що він начебто військовослужбовець.

До слова, хлопець провів у катівні росіян два тижні.

Одного разу Данила та його брата кинули у камеру, де перебував чоловік.

«Вони сказали, що він – гей і зараз буде з вами «розважатися». Принесли контрацептиви… Мені здавалося, що зараз моя голова вибухне» – розповів хлопець.

Данило також розповів, що українських хлопців з тероборони окупанти змусили зʼїсти їхні нарукавні повʼязки з написом «ТРО».

Крім того, росгвардійці примушували викрадених та увʼязнених українців зізнаватися у речах, яких вони не робили.

«Я ніколи не чув, щоб людина так кричала. Мабуть, тварини так не кричать», – каже херсонець

Зокрема, через цю катівню росіян у Херсоні пройшли близько 200 українців. 160 з них звернулися з заявами до поліції.

Нагадаємо, у Херсоні знайшли близько 20 в'язниць, де росіяни катували людей. Частиною з них керував голова окупаційної адміністрації Володимир Сальдо.

Зазначається, що система в'язниць у Херсоні фінансувалася з Росії на державному рівні.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала охоронця російської катівні, що діяла в окупованому Херсоні.

До слова, відомо, що окупанти вбили понад 400 цивільних в дев’яти катівнях на Херсонщині.

Теги: Херсон окупанти в'язниця

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