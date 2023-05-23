Били током та заганяли голки: херсонець розповів про катівню, яку влаштували російські окупанти

Данило провів у катівні росіян два тижні

Данило як волонтер патрулював Херсон на початку війни та навіть не був у теробороні

Російські військові у Херсоні майже безперервно били людей, яких викрадали та утримували у своїх катівнях. Накази віддавав росгвардієць Олександр Науменко, якому прокурори оголосили вже другу підозру. «Слідство.Інфо» знайшло чоловіка, якому пощастило вижити після тортур та втекти.

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Данило як волонтер патрулював Херсон на початку війни та навіть не був у теробороні. Проте окупанти змушували зізнатися в тому, що він начебто військовослужбовець.

До слова, хлопець провів у катівні росіян два тижні.

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Одного разу Данила та його брата кинули у камеру, де перебував чоловік.

«Вони сказали, що він – гей і зараз буде з вами «розважатися». Принесли контрацептиви… Мені здавалося, що зараз моя голова вибухне» – розповів хлопець.

Данило також розповів, що українських хлопців з тероборони окупанти змусили зʼїсти їхні нарукавні повʼязки з написом «ТРО».

Крім того, росгвардійці примушували викрадених та увʼязнених українців зізнаватися у речах, яких вони не робили.

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«Я ніколи не чув, щоб людина так кричала. Мабуть, тварини так не кричать», – каже херсонець

Зокрема, через цю катівню росіян у Херсоні пройшли близько 200 українців. 160 з них звернулися з заявами до поліції.

Нагадаємо, у Херсоні знайшли близько 20 в'язниць, де росіяни катували людей. Частиною з них керував голова окупаційної адміністрації Володимир Сальдо.

Зазначається, що система в'язниць у Херсоні фінансувалася з Росії на державному рівні.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала охоронця російської катівні, що діяла в окупованому Херсоні.

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До слова, відомо, що окупанти вбили понад 400 цивільних в дев’яти катівнях на Херсонщині.