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Прокуратура оголосила підозру полковнику поліції РФ, який організував катівню на Херсонщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прокуратура оголосила підозру полковнику поліції РФ, який організував катівню на Херсонщині
У захопленому приміщенні ізолятора тимчасового тримання з березня по жовтень 2022 року утримували та піддавали тортурам більш, як 200 людей
фото ілюстративне

Лише на Херсонщині виявлено 11 катівень за 13 місяців окупації 

Прокурори Херсонської обласної прокуратури повідомили про підозру заступнику начальника управління Росгвардії Ростовської області, полковнику поліції РФ, який організував катівню під час тимчасового захоплення Херсона. Про це повідомив  генеральний прокурор України Андрій Костін.

За словами генпрокурора, організатор катівні особисто віддавав накази застосовувати насильство до сотень незаконно затриманих цивільних. Також про підозру повідомлено трьом його поплічникам.

У захопленому приміщенні ізолятора тимчасового тримання з березня по жовтень 2022 року утримували та піддавали тортурам більш як 200 людей. 160 із них звернулися до органів правопорядку. Робота зі встановлення інших потерпілих триває.

За словами Костіна, це переважно проукраїнські активісти, волонтери, ветерани, родичі правоохоронців. «Декого тримали годинами, інших – місяцями. У жахливих антисанітарних умовах. Били та катували, обмежували в їжі та воді, відмовляли у наданні медичної допомоги. Не менш як до 17 чоловіків застосовували тортури статевих органів електрострумом», - підкреслив він.

«Як за часів НКВС, з людей «вибивали» зізнання в тому, чого вони не робили. Намагалися змусити до співпраці з загарбницькою «владою». Звинувачували у зв’язках з рухом опору та вимагали інформацію про Сили оборони України. Вже відомо, що щонайменше трьох бранців закатували до смерті. Шістьох — примусово вивезли на тимчасово окуповані території», - заявив генпрокурор.

За його словами, цей випадок не поодинокий. Лише на Херсонщині виявлено 11 катівень та 13 місць несвободи. Перевіряється інформація щодо незаконного утримання майже 1000 людей.

Нагадаємо, Служба безпеки встановлено особи трьох зрадників, причетних до масових знущань над мирними жителями тимчасово захоплених районів України. 

Теги: Генпрокурор прокурор активісти окуповані території робота Андрій Костін Херсонщина

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