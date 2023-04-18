«Укренерго» не підготувалось до старту експорту електроенергії – Національна асоціація адвокатів

Прогнозується, що наявний профіцит в енергосистемі – тимчасовий

Україна зараз експортує електроенергію до Європи у невеликих обсягах, оскільки оператор системи передачі (ОСП) «Укренерго» виявився неготовим до початку поставок, заявляє голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець.

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За його словами, навіть в умовах профіциту електроенергії в енергосистемі і дозволеною потужністю для експорту в 400 МВт, зараз Україна експортує невеликі обсяги в Молдову в чотирьох годинах доби (по 50 МВт).

Трохимець наголосив, що експорт фактично не дуже вигідний для державної «Укренерго», оскільки сусідні країни (Словаччина, Румунія, Угорщина, Польща) наполягають на проведенні спільних аукціонів на платформі JAO (Join Allocate Office). «А це означає, що прийдеться ділитися доходами. Тому, провал такого довгоочікуваного постачання електроенергії за кордон – неготовність (небажання?) ОСП до експорту та невиконання зобов'язань перед партнерами», – підкреслив юрист.

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Він додав, що зараз прогнозується, що наявний профіцит в енергосистемі – тимчасовий (до старту ремонтної кампанії, коли обсяги доступної генерації зменшаться). Тому своєчасна підготовка до експорту була дуже важлива, через вкрай вузьке вікно можливостей продавати електроенергію за кордон.

«Зважаючи на певний провал чи то саботаж підготовки до експорту з боку ОСП, Україні буде складно вийти на минулорічні обсяги експорту та втілити у життя плани Міненерго. І за рахунок чого буде виживати енергосистема цього осінньо-зимового періоду – невідомо», – підсумував він.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна планує експортувати до Європи більші обсяги електроенергії, ніж торік.