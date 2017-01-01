СБУ затримала організатора «референдуму» за відокремлення Донбасу

Колишній депутат Великоновосілківської райради Донеччини у травні 2014 року провів мітинг із закликами до відокремлення регіону

Співробітники Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях затримали колишнього депутата Великоновосілківської районної ради Донеччини, який підозрюється у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України. Про це повідомляє прес-центр СБУ. «Оперативники спецслужби встановили, що у травні 2014



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Підозрюваний у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України колишній депутат райради на Донеччині

Колишній депутат Великоновосілківської райради Донеччини у травні 2014 року провів мітинг із закликами до відокремлення регіону

Співробітники Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях затримали колишнього депутата Великоновосілківської районної ради Донеччини, який підозрюється у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що у травні 2014 року депутат організував та провів мітинг серед мешканців селища Велика Новосілка. Зловмисник публічно звертався із закликами до відокремлення регіону від України та створенню фейкового «совета донецкой народной республики». Після провального референдуму депутат утік із селища і тривалий час переховувався від правоохоронців у південно-східних регіонах України, де намагався налагодити свій бізнес. Зловмисника було оголошено у розшук», - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ встановити місце перебування колишнього депутата та на підставі рішення суду затримали його у Запорізькій області.

Чоловіку повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України і взято під варту.

Триває досудове слідство.