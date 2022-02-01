СБУ затримала учасницю угрупування «Пятнашка»
Затриманою є мешканка Мирнограду на Донеччині, яка у 2014 році добровільно приєдналась до бойовиків
Контррозвідники Служби безпеки України затримали учасницю угрупування «Пятнашка» російсько-терористичних військ. Про це повідомила пресслужба СБУ. Її викрили у Донецькій області в ході слідчо-оперативних дій.
Затриманою є мешканка Мирнограду на Донеччині, яка у 2014 році добровільно приєдналась до незаконних збройних формувань ОРДЛО. Там вона отримала автоматичну зброю та боєприпаси.
Зловмисниця брала активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на сході нашої держави.
«Після «курсу» підготовки у лавах бойовиків, ватажки залучали її до виконання завдань проти підрозділів Збройних сил України», – повідомили у СБУ.
Згодом зловмисниця покинула угруповання і тривалий час переховувалась від правосуддя.
Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.
Триває розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.
Заходи з викриття і затримання зловмисниці проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
Незаконне збройне формування «Пятнашка» входить до складу «Внутрішніх військ ДНР» першого армійського корпусу збройних сил Росії. Саме у цьому підрозділі у 2020 році вбили «заступника командира полку спеціального призначення «Пятнашка» внутрішніх військ «ДНР» – Олексія Кривулю.
У підконтрольних Росії засобах масової інформації найбільш розпіареною інформація про формування підрозділу «Пятнашка» з вихідців з непідконтрольної території Грузії.