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    СБУ затримала учасницю угрупування «Пятнашка»

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    Підрозділ &laquo;Пятнашка&raquo; здебільшого складається з вихідців із окупованої території Грузії - СБУ затримала учасницю угрупування «Пятнашка»
    Підрозділ «Пятнашка» здебільшого складається з вихідців із окупованої території Грузії
    фото із російських ЗМІ

    Затриманою є мешканка Мирнограду на Донеччині, яка у 2014 році добровільно приєдналась до бойовиків

    Контррозвідники Служби безпеки України затримали учасницю угрупування «Пятнашка» російсько-терористичних військ. Про це повідомила пресслужба СБУ. Її викрили у Донецькій області в ході слідчо-оперативних дій.

    Затриманою є мешканка Мирнограду на Донеччині, яка у 2014 році добровільно приєдналась до незаконних збройних формувань ОРДЛО. Там вона отримала автоматичну зброю та боєприпаси.

    Зловмисниця брала активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на сході нашої держави.

    «Після «курсу» підготовки у лавах бойовиків, ватажки залучали її до виконання завдань проти підрозділів Збройних сил України», – повідомили у СБУ.

    Згодом зловмисниця покинула угруповання і тривалий час переховувалась від правосуддя.

    Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

    Триває розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

    Заходи з викриття і затримання зловмисниці проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

    Незаконне збройне формування «Пятнашка» входить до складу «Внутрішніх військ ДНР» першого армійського корпусу збройних сил Росії. Саме у цьому підрозділі у 2020 році вбили «заступника командира полку спеціального призначення «Пятнашка» внутрішніх військ «ДНР» – Олексія Кривулю.

    У підконтрольних Росії засобах масової інформації найбільш розпіареною інформація про формування підрозділу «Пятнашка» з вихідців з непідконтрольної території Грузії.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі СБУ Донеччина ОРДЛО окуповані території Абхазія Південна Осетія
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    СБУ затримала учасницю угрупування «Пятнашка»