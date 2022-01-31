Окупанти обстріляли околиці Світлодарська і поранили рибалку

Бойовики поранили місцевого жителя у стегно

Російські гібридні війська обстріляли околиці Світлодарська Донецької області та поранили місцевого мешканця. Подія трапилась сьогодні, 31 січня, близько 11:30, інформує пресцентр штабу Операції Об’єднаних сил.

«Збройні формування Російської Федерації з напрямку тимчасово окупованого селища Лозове відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік Світлодарська, випустивши п’ять черг з автоматичної зброї. Внаслідок ворожого обстрілу вогнепальне кульове наскрізне поранення м’яких тканин правого стегна отримав мешканець міста Світлодарськ 1953 року народження, який рибалив в районі Вуглегірського водосховища», – йдеться в повідомленні.

Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних сил України чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні.

Напередодні російські бойовики поранили на Донбасі українського воїна.

До слова, у Львівській області розпочались військові навчання із застосування нового протитанкового ракетного комплексу Nlaw, яке передала Велика Британія. Навчання проводять інструктори британської місії Orbital.

Зазначимо, що британський прем'єр Борис Джонсон не виключає, що вторгнення Росії до України може початися з наступу на Київ. Очільник британського уряду додав, що ситуація «досить похмура», але війна не є неминучою. Велика Британія очолює створення пакета економічних санкцій проти Росії та постачає Україні оборонну зброю.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон цього тижня відвідає Україну. Він розгляне варіанти стримування російської агресії.

Додамо, що Путін хоче призначити соцвиплати мешканцям ОРДЛО. Реакція МЗС України не забарилася.

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