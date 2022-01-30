Путін хоче призначити соцвиплати мешканцям ОРДЛО. Реакція МЗС України

Російський диктатор продовжує примусову інтеграцію населення тимчасово окупованих територій України у російський простір

Президент Росії Владімір Путін доручив організувати соціальні виплати мешканцям тимчасово окупованої частини Донецької і Луганської облстей через російський портал «Держпослуги» інфорує пресслужба МЗС України.

Міністерство закордонних справ України висловило своє обурення діями президента РФ.

«Розглядаємо оприлюднення доручення президента РФ щодо надання мешканцям тимчасово окупованої частини Донецької і Луганської областей соцвиплат через російський портал «Держпослуги» як чергове порушення суверенітету України, спрямоване на продовження примусової інтеграції населення тимчасово окупованих територій нашої держави у російський політичний, економічний і гуманітарний простір», – наголосили у міністерстві.

Зазначається що це рішення ухвалили під час ескалації безпекової ситуації біля українських кордонів.

У міністерстві підкреслили що такий крок не сприяє деескалації ситуації. У МЗС вимагають у Путіна скасувати таке рішення та припинити гібридні провокації, які ускладнюють дипломатичний процес зокрема у роботі ТКГ та Нормандського формату.

4 квітня 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства жителям ОРДЛО. Пізніше він заявив про те, що розглядає можливість надання російського громадянства за спрощеною процедурою не лише мешканцям ОРДЛО, але й усім громадянам України. Указом від 17 липня Путін затвердив спрощений порядок оформлення російського громадянства мешканцям не лише тимчасово окупованої частини українського Донбасу, але й усієї території Донецької і Луганської областей.

Як відомо, країна-агресорка Росія готова провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським для обговорення двосторонніх відносин, повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Зеленський назвав умову, за якої Росія буде готова віддати Донбас.

Раніше Зеленський вже казав, що під виглядом захисту «російських громадян» Москва може вторгнутися в Україну.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до росіян і пояснив, чим для них обернеться війна з Україною.

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