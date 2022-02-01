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    Розвідка дізналася про свіжі втрати бойовиків на Донбасі

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    Протягом минулої доби загинуло два та важко поранено одного найманця окупантів - Розвідка дізналася про свіжі втрати бойовиків на Донбасі
    Протягом минулої доби загинуло два та важко поранено одного найманця окупантів
    архівне фото з відкритих джерел

    Окупанти зазнають втрат внаслідок нестатутних взаємовідносин

    На Донбасі напружена емоційна обстановка в підрозділах окупаційних військ. Протягом минулої доби внаслідок нестатутних взаємовідносин загинуло два бойовика, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    Зазначається, що бойовики провели планову ротацію передових підрозділів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів з посиленням їх снайперськими парами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів для нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил та провокування вогню у відповідь.

    Розвідка відзначає, що командування противника в постійній напруженій обстановці призводить до погіршення морально-психологічного стану в підрозділах окупаційних військ.

    «Як наслідок, протягом минулої доби внаслідок нестатутних взаємовідносин загинуло два та важко поранено одного військовослужбовця окупантів», –йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли околиці Світлодарська і поранили рибалку. Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних сил України чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні.

    Ще 30 січня російські бойовики поранили на Донбасі українського воїна.

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    Теги: розвідка окупанти бойовики на Донбасі смерть
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    Розвідка дізналася про свіжі втрати бойовиків на Донбасі