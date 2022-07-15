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    Події в Україні

    Херсонський колаборант Сальдо, ймовірно, в комі, – голова ОВА

    Сальдо&nbsp;&ndash; проросійський колаборант, колишній мер Херсона&nbsp;(2002&minus;2012) та&nbsp;екснардеп України - Херсонський колаборант Сальдо, ймовірно, в комі, – голова ОВА
    Сальдо – проросійський колаборант, колишній мер Херсона (2002−2012) та екснардеп України
    фото з відкритих джерел

    «Він точно втратив людську подобу»

    Головний колаборант Херсонської області Володимир Сальдо зараз може перебувати в комі. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань у Facebook.

    «Головний гауляйтер області Сальдо, за останніми даними, може бути в комі. Так казати про людей не можна, але він точно втратив людську подобу, тому хай відправляється вже швидше на концерт до Кобзона», – написав Хлань.

    Раніше повідомлялося, що серед окупантів та колаборантів Херсонщини панує паніка. Через успіхи українських військових щодо ураження ворожих об’єктів на окупованих територіях окупаційні «уряди» евакуювалися з будівлі Херсонської обласної держадміністрації (ОДА).

    Нагадаємо, 11 липня у Херсоні спробували підірвати гауляйтера Володимира Сальдо. Це вже не перша спроба ліквідувати зрадника.

    Зрадника хотіли підірвати за допомогою саморобної бомби.

    Сальдо – проросійський колаборант, колишній мер Херсона (2002−2012) та екснардеп України. Після повномасштабного вторгнення перейшов на бік Росії, а 26 квітня окупанти призначили його псевдогубернатором Херсонської області.


    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна Володимир Сальдо окупація #stoprussia
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    Херсонський колаборант Сальдо, ймовірно, в комі, – голова ОВА