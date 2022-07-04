Колаборант Ковальов увійшов до складу окупаційного «уряду» Херсонщини

Крім того, «посади» отримали російські чиновники. Так, «заступником голови з внутрішньої політики» став Володимир Беспалов. Раніше він був заступником міністра з муніципального розвитку та внутрішньої політики Калінінградської області.

«Міністром освіти і науки» став Михайло Роликов, який був заступником голови адміністрації міського округу Кашира в Підмосков'ї.

Нагадаємо, 22 червня позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко заявив, що, за його інформацією, на Ковальова був вчинений замах, той загинув.

Разом з тим, Херсонська ОВА зазначила, що новина про загибель нардепа-зрадника – фейк.

Додамо, що після вторгнення Росії нардеп Олексій Ковальов повернувся на тимчасово захоплену російськими військами територію Херсонської області. За його словами, він зробив це через роботу з виборцями та власний бізнес.

На початку травня «слуги» вигнали Ковальова із монокоаліції, бо запідозрили його у державній зраді.

Пізніше колишній «слуга» почав відкрито співпрацювати із окупантами на Херсонщині.

У червні Державне бюро розслідувань відкрило справу проти нардепа-колаборанта.

Фракція «Слуга народу» заявила, що Ковальова треба позбавити депутатського мандату і покарати згідно із чинним законодавством. Активи ж і майно колаборанта мають бути конфісковані.