Колаборант Ковальов увійшов до складу окупаційного «уряду» Херсонщини
Екснардеп став «заступником голови з питань сільського господарства»
Окупаційна влада у Херсонській області створила так званий «уряд». Ексдепутат партії «Слуга Народу» і колаборант Олексій Ковальов отримав там «посаду» «заступника голови з питань сільського господарства». Про це пишуть російські ЗМІ.
Так званий «уряд» очолив колишній співробітник ФСБ Сергій Єлісєєв. Він раніше обіймав посаду заступника глави уряду Калінінградської області.
Крім того, «посади» отримали російські чиновники. Так, «заступником голови з внутрішньої політики» став Володимир Беспалов. Раніше він був заступником міністра з муніципального розвитку та внутрішньої політики Калінінградської області.
«Міністром освіти і науки» став Михайло Роликов, який був заступником голови адміністрації міського округу Кашира в Підмосков'ї.
Нагадаємо, 22 червня позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко заявив, що, за його інформацією, на Ковальова був вчинений замах, той загинув.
Разом з тим, Херсонська ОВА зазначила, що новина про загибель нардепа-зрадника – фейк.
Додамо, що після вторгнення Росії нардеп Олексій Ковальов повернувся на тимчасово захоплену російськими військами територію Херсонської області. За його словами, він зробив це через роботу з виборцями та власний бізнес.
На початку травня «слуги» вигнали Ковальова із монокоаліції, бо запідозрили його у державній зраді.
Пізніше колишній «слуга» почав відкрито співпрацювати із окупантами на Херсонщині.
У червні Державне бюро розслідувань відкрило справу проти нардепа-колаборанта.
Фракція «Слуга народу» заявила, що Ковальова треба позбавити депутатського мандату і покарати згідно із чинним законодавством. Активи ж і майно колаборанта мають бути конфісковані.