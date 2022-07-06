  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
  4. На Луганщині колаборант передав рашистам найстаріший в Україні кінний завод
рус
    Кримінал

    На Луганщині колаборант передав рашистам найстаріший в Україні кінний завод

    В інтересах окупантів підозрюваний здійснював оптові операції з зерном, необробленим тютюном i кормами для тварин - На Луганщині колаборант передав рашистам найстаріший в Україні кінний завод
    В інтересах окупантів підозрюваний здійснював оптові операції з зерном, необробленим тютюном i кормами для тварин
    фото: СБУ

    Частина цих будівель занесена до реєстру культурної спадщини

    Служба безпеки України підозрює в колаборантстві Сергія Гладкова – власника Деркульського кінного заводу, розташованого на Луганщині. Про це повідомляє пресцентр відомства.

    «Слідчі ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях повідомили про підозру колаборанту, який очолював потужне державне агропідприємство у Біловодській ОТГ Старобільського району Луганщини. За збереження на «посаді», він передав окупантам продукцію та майновий комплекс найстарішого в Україні конезаводу», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що під час тимчасової окупації, колаборант вступив у змову з окупантами і передав все майно підприємства терористичній організації «ЛНР». Частина цих будівель занесена до Єдиного реєстру культурної спадщини.

    Зрадник продовжив господарську діяльність з вирощування зернових і бобових культур, розведення великої рогатої худоби і коней, виготовлення молочних виробів. В інтересах окупантів здійснював оптові операції з зерном, необробленим тютюном i кормами для тварин. Частина продукція напряму йшла на підтримку військових агресора.

    Наразі чоловік звинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.111-1 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

    Раніше повідомлялося, що Cлужба безпеки України у ході спецоперації у Києві затримала помічника-консультанта народного депутата України. Будучи російським агентом, він здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади.

    Теги: росія окупанти війна завод Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Луганщині колаборант передав рашистам найстаріший в Україні кінний завод