На Луганщині колаборант передав рашистам найстаріший в Україні кінний завод

Служба безпеки України підозрює в колаборантстві Сергія Гладкова – власника Деркульського кінного заводу, розташованого на Луганщині. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Слідчі ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях повідомили про підозру колаборанту, який очолював потужне державне агропідприємство у Біловодській ОТГ Старобільського району Луганщини. За збереження на «посаді», він передав окупантам продукцію та майновий комплекс найстарішого в Україні конезаводу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час тимчасової окупації, колаборант вступив у змову з окупантами і передав все майно підприємства терористичній організації «ЛНР». Частина цих будівель занесена до Єдиного реєстру культурної спадщини.

Зрадник продовжив господарську діяльність з вирощування зернових і бобових культур, розведення великої рогатої худоби і коней, виготовлення молочних виробів. В інтересах окупантів здійснював оптові операції з зерном, необробленим тютюном i кормами для тварин. Частина продукція напряму йшла на підтримку військових агресора.

Наразі чоловік звинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.111-1 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Раніше повідомлялося, що Cлужба безпеки України у ході спецоперації у Києві затримала помічника-консультанта народного депутата України. Будучи російським агентом, він здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади.