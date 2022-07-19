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    Кримінал

    Переправив родича за кордон: прокуратура оголосила підозру екскерівнику «Антонова»

    Повідомлено про підозру колишньому керівнику державного підприємства &laquo;Антонов&raquo; - Переправив родича за кордон: прокуратура оголосила підозру екскерівнику «Антонова»
    Повідомлено про підозру колишньому керівнику державного підприємства «Антонов»
    фото ілюстративне

    Підозрюваний включив родича до переліку працівників, що відряджалися за кордон

    В Україні все більше чоловіків призивного віку намагають незаконно виїхати з країни. Зокрема, керівник державного підприємства «Антонов» допоміг переправити через кордон свого родича. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    «За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу ненерального прокурора повідомлено про підозру колишньому керівнику державного підприємства «Антонов» за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України)», – йдеться в повідомленні.

    За даними слідства, підозрюваний, будучи керівником підприємства, у період дії правового режиму воєнного стану та заборони перетину державного кордону громадянам України призовного віку, у березні 2022 року, зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно включив до переліку працівників підприємства, що відряджалися за кордон, свого близького родича. Таким чином він організував та сприяв йому у незаконному переправленні через державний кордон України.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ.

    Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України ліквідувала у Києві підпільну «типографію», де підробляли довідки про непридатність до військової служби.

    Також слідчі територіального управління ДБР у Миколаєві викрили двох мешканців Одещини, які організували незаконний бізнес та «допомагали» виїхати до Молдови чоловікам призовного віку.

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    Теги: росія окупанти війна Офіс Генерального прокурора Антонов Україна окупація #stoprussia
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    Переправив родича за кордон: прокуратура оголосила підозру екскерівнику «Антонова»