Шахраї з СІЗО «продавали» автомобілі для української армії

Наразі встановлено 10 потерпілих, у тому числі військовослужбовці ЗСУ

Кіберполіція викрила шахраїв, які перебуваючи в СІЗО продавали автівки для ЗСУ. В результаті злочинних дій постраждали військові. Про це йдеться в Телеграм-каналі Департаменту кіберполіції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними правоохоронців, «схему» організували двоє мешканців Сумської області, які наразі відбувають покарання в одній з установ обласного центру.

Залучивши до злочинної діяльності спільників з «волі», шахраї розміщували оголошення про продаж нерозмитнених автомобілів на популярних онлайн-платформах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Основною умовою купівлі була передплата у розмірі від 2 до 10 тис. грн.

Наразі встановлено 10 потерпілих, у тому числі військовослужбовці ЗСУ. Загальна сума збитків становить близько 200 тис. грн.

Станом на зараз, за даними поліції, було проведено 13 обшуків. Вилучено:

комп’ютерну техніку;

накопичувачі даних;

мобільні телефони;

банківські та сім-картки;

документацію та «чорнові» записи;

грошові кошти;

набої до вогнепальної зброї.

Організаторам «схеми» оголошено підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ. В разі доведення провини підозрюваним загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та ліквідовано шахрайську схему з продажу неіснуючих автомобілів для Збройних Сил України. У групі були 12 учасників, яким вже повідомлено про підозру у шахрайстві.