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Шахраї з СІЗО «продавали» автомобілі для української армії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Шахраї з СІЗО «продавали» автомобілі для української армії
фото: Департамент кіберполіції

Наразі встановлено 10 потерпілих, у тому числі військовослужбовці ЗСУ

Кіберполіція викрила шахраїв, які перебуваючи в СІЗО продавали автівки для ЗСУ. В результаті злочинних дій постраждали військові. Про це йдеться в Телеграм-каналі Департаменту кіберполіції.

За даними правоохоронців, «схему» організували двоє мешканців Сумської області, які наразі відбувають покарання в одній з установ обласного центру.

Залучивши до злочинної діяльності спільників з «волі», шахраї розміщували оголошення про продаж нерозмитнених автомобілів на популярних онлайн-платформах.

Основною умовою купівлі була передплата у розмірі від 2 до 10 тис. грн.

Наразі встановлено 10 потерпілих, у тому числі військовослужбовці ЗСУ. Загальна сума збитків становить близько 200 тис. грн.

Станом на зараз, за даними поліції, було проведено 13 обшуків. Вилучено:

  • комп’ютерну техніку;
  • накопичувачі даних;
  • мобільні телефони;
  • банківські та сім-картки;
  • документацію та «чорнові» записи;
  • грошові кошти;
  • набої до вогнепальної зброї.

Організаторам «схеми» оголошено підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ. В разі доведення провини підозрюваним загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Раніше за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та ліквідовано шахрайську схему з продажу неіснуючих автомобілів для Збройних Сил України. У групі були 12 учасників, яким вже повідомлено про підозру у шахрайстві. 

Теги: ЗСУ війна шахрайство

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