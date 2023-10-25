Українців у Польщі попередили про шахраїв: популярні схеми

У «арсеналі» аферистів є чимало підступних способів ошукати користувачів

У Польщі активізувались шахраї, які використовують декілька схем для отримання банківських даних та іншої особистої інформації. Група реагування на інциденти комп’ютерної безпеки фінансового сектору країни у себе в Х (колишній Twitter) розповіла подробиці.

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У більшості випадків аферисти намагаються маніпулювати жертвами за допомогою фішингових сайтів (сайти, котрі нагадують дизайном і структурою офіційні портали). При введенні там будь-якої інформації, людина власноруч надає доступ до своїх даних.

Ще однією з найпоширеніших шахрайських схем у Польщі є розсилання SMS-повідомлень нібито від польського банку ING Polska. В тексті говориться про закінчення терміну доступу до мобільного застосунку фінансової установи, а також пропонується перейти за посиланням для пролонгації.

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«Посилання з SMS веде на небезпечний веб-сайт, де окрім банківських облікових даних шахраї виманюють номери Pesel і дані платіжних карток. Будьте пильними та не дайте себе обікрасти», – пишуть експерти.

Uwaga na nową kampanię phishingową podszywającą się pod @ING__Polska.



Cyberprzestępcy przesyłają fałszywe wiadomości SMS z informacją o rzekomym wygaśnięciu dostępu do aplikacji. Link z wiadomości SMS prowadzi na niebezpieczną stronę, na której oszuści poza poświadczeniami… pic.twitter.com/r8TvsOmMZg — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) October 23, 2023

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Наступна схема стосується фальшивої реклами стосовно продажу нібито від імені польської авіакомпанії LOT втраченого багажу. Зловмисники публікують оголошення про вигідні ціни на багаж та дають посилання на невелике опитування, де виманюють дані платіжної картки та крадуть всі гроші з рахунку.

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Uwaga na fałszywe reklamy na portalu Facebook, w których cyberprzestępcy podszywają się pod @LOTPLAirlines.



Oszuści w fałszywych reklamach oferują sprzedaż zagubionych bagaży w atrakcyjnych cenach. W kolejnym kroku zachęcają do wypełnienia krótkiej ankiety, a w rzeczywistości… pic.twitter.com/I4HO1I7Y52 — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) October 23, 2023

Ще одна схема націлена на користувачів Facebook, яким пропонують дешево купити Вроцлавську та Варшавську міські транспортні карти. Там теж є посилання, при переході за яким просять ввести особисті дані, які одразу стають власністю зловмисників.

‼ Korzystacie z komunikacji miejskiej? Uważajcie na nowy wariant oszustwa! Obserwujemy kampanię, w której przestępcy oferują na Facebooku zakup Wrocławskiej i Warszawskiej Karty Miejskiej w atrakcyjnej cenie. Link w poście prowadzi do strony wyłudzającej dane karty bankowej. pic.twitter.com/3exQ9EIKV2 — CERT Polska (@CERT_Polska) October 13, 2023

Нагадаємо, на Закарпатті затримали шахрая, який ошукав матір загиблого військового на майже 7 млн грн. Підозрюваний залучив мешканців кількох областей України до незаконної оборудки. Вони телефонували потерпілій з пропозиціями вкласти грошові кошти нібито в іноземну інвестиційну компанію. З часом жінці обіцяли отримання відсотку від вкладу, що є нібито вигіднішим, аніж пропозиції в банках України.