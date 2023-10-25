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Українців у Польщі попередили про шахраїв: популярні схеми

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Українців у Польщі попередили про шахраїв: популярні схеми
У більшості випадків дані жертв виманюються за допомогою фішингових сайтів
фото з відкритих джерел

У «арсеналі» аферистів є чимало підступних способів ошукати користувачів 

У Польщі активізувались шахраї, які використовують декілька схем для отримання банківських даних та іншої особистої інформації. Група реагування на інциденти комп’ютерної безпеки фінансового сектору країни у себе в Х (колишній Twitter) розповіла подробиці.

У більшості випадків аферисти намагаються маніпулювати жертвами за допомогою фішингових сайтів (сайти, котрі нагадують дизайном і структурою офіційні портали). При введенні там будь-якої інформації, людина власноруч надає доступ до своїх даних.

Ще однією з найпоширеніших шахрайських схем у Польщі є розсилання SMS-повідомлень нібито від польського банку ING Polska. В тексті говориться про закінчення терміну доступу до мобільного застосунку фінансової установи, а також пропонується перейти за посиланням для пролонгації.

«Посилання з SMS веде на небезпечний веб-сайт, де окрім банківських облікових даних шахраї виманюють номери Pesel і дані платіжних карток. Будьте пильними та не дайте себе обікрасти», – пишуть експерти.

Наступна схема стосується фальшивої реклами стосовно продажу нібито від імені польської авіакомпанії LOT втраченого багажу. Зловмисники публікують оголошення про вигідні ціни на багаж та дають посилання на невелике опитування, де виманюють дані платіжної картки та крадуть всі гроші з рахунку.

Ще одна схема націлена на користувачів Facebook, яким пропонують дешево купити Вроцлавську та Варшавську міські транспортні карти. Там теж є посилання, при переході за яким просять ввести особисті дані, які одразу стають власністю зловмисників.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали шахрая, який ошукав матір загиблого військового на майже 7 млн грн. Підозрюваний залучив мешканців кількох областей України до незаконної оборудки. Вони телефонували потерпілій з пропозиціями вкласти грошові кошти нібито в іноземну інвестиційну компанію. З часом жінці обіцяли отримання відсотку від вкладу, що є нібито вигіднішим, аніж пропозиції в банках України.

Теги: шахрайство Польща Facebook

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