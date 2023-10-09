Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Понад 10% українців віддали гроші шахраям: названо найпоширеніші схеми

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Понад 10% українців віддали гроші шахраям: названо найпоширеніші схеми
фото ілюстративне

Найчастіше злочинці ошукують молодь у віці 18-24 років

Жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті. Про це свідчать дані опитування, яке Національний банк України (НБУ) провів разом з компанією «Опендатабот».

«Опитування пройшло понад 112,9 тисячі користувачів. За його результатами виявилося, що кожен дев'ятий опитаний (11%) ставав жертвою шахраїв з початку повномасштабного вторгнення. Користуючись ситуацією та складним становищем громадян, злочинці адаптували шахрайські схеми під сьогодення та ошукували людей, прикидаючись банками чи обіцяючи фінансову допомогу від держави, міжнародних та благодійних організацій», – йдеться в повідомленні.

Також результати опитування свідчать, що найчастіше злочинці ошукують молодь у віці 18-24 років (14% опитаних) та людей старше 65 років (11,5%).

Згідно з дослідженням «Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні у 2021 році», проведеним Проєктом Usaid «Трансформація фінансового сектору» у співпраці з Національним банком, саме молодь та люди старшого віку – найменш фінансово обізнані.  

Майже третина жертв шахраїв втратили від їх дій близько 500 грн, ще чверть опитаних втратила понад 5 000 гривень. Більшість шахрайських випадків сталося під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті – 52,7%. Друге за популярністю місце посідає таке шахрайство як фішингові посилання – 18,6%. Далі в списку поширених шахрайських схем – злам акаунтів у соцмережах (12%) та виманювання інформації телефоном (10,2%).

«Під час війни шахраї використовують вразливість громадян, їх тривогу, скрутний стан. Протидіяти цьому можна лише через обізнаність та критичне мислення. Характерно, що більшість випадків, коли громадяни втрачають свої кошти, виникають через розголошення ними даних своєї платіжної картки, одноразових паролів для підтвердження операцій, даних для входу до інтернет-банкінгу. Половина від загальної суми збитків від шахрайства з платіжними картками відбулася через соціальну інженерію. Їх можна було б уникнути, пам’ятаючи та дотримуючись правил безпечного використання платіжних карток», – зазначає директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін. 

Раніше прокуратура викрила групу шахраїв, які продавали на фронт неіснуючі автівки.

Теги: українці шахрайство

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шахраї обіцяли доставити автомобілі на фронт
Викрито групу шахраїв, які продавали на фронт неіснуючі автівки
5 жовтня, 01:56
В Україні зафіксовано аномальну активність шахраїв
В Україні зафіксовано аномальну активність шахраїв
2 жовтня, 16:52
Злочинці можуть видавати себе за члена родини та просити гроші
У Польщі активізувалися шахраї, що крадуть гроші з карток: що треба знати українцям
27 вересня, 14:45

Особисті фінанси

Понад 10% українців віддали гроші шахраям: названо найпоширеніші схеми
Понад 10% українців віддали гроші шахраям: названо найпоширеніші схеми
Уряд змінить систему нарахування пенсій
Уряд змінить систему нарахування пенсій
Здешевшав майже удвічі: який овоч в Україні падає в ціні
Здешевшав майже удвічі: який овоч в Україні падає в ціні
Нафтогаз розповів, чому плата за доставку перевищує вартість газу
Нафтогаз розповів, чому плата за доставку перевищує вартість газу
Пільги для УБД на комунальні послуги: повний список
Пільги для УБД на комунальні послуги: повний список
Переселенцям в трьох областях роздадуть гроші на оренду житла
Переселенцям в трьох областях роздадуть гроші на оренду житла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
КДБ стежив за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію (документ)
48K
В Україні випав перший сніг
15K
Російський борець розмістив відео з закликом «повністю знищити іудеїв і згодувати їхні тіла птахам»
15K
Помер один із найвідоміших котів України (фото)
12K
Батько побачив, як ХАМАС викрадає його доньку: моторошні кадри
5517
«Її магічний голос із нами назавжди», – Зеленський висловив співчуття родині Ніни Матвієнко

Новини

Українські воїни відбили десятки ворожих атак на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Авіаудари по Сектору Гази й екстрене засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Мінлива хмарність та перші заморозки: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 04:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці – Генштаб
Вчора, 07:00
Війна в Ізраїлі та вибухи в окупованому Криму: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту