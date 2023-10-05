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Викрито групу шахраїв, які продавали на фронт неіснуючі автівки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Викрито групу шахраїв, які продавали на фронт неіснуючі автівки
Шахраї обіцяли доставити автомобілі на фронт
фото: Офіс Генерального прокурора

Учасники групи ошукували українських військових та волонтерів, які зверталися до них для придбання автівок

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та ліквідовано шахрайську схему з продажу неіснуючих автомобілів для Збройних Сил України. У групі були 12 учасників, яким вже повідомлено про підозру у шахрайстві. Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора. 

За даними слідства, два організатори й четверо активних учасників злочинної схеми наразі відбувають покарання у виправній колонії на Житомирщині за пограбування та крадіжки. Також до складу групи входило шестеро громадян у м. Києві, Черкаській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Учасники організованої групи ошукували українських військових та волонтерів, які зверталися до них для придбання автівок, а в подальшому забирали собі кошти. 

Для реалізації шахрайської схеми учасники групи розміщували в соціальній мережі оголошення про продаж автомобілів і навіть обіцяли доставити їх на фронт. Під час телефонних розмов розповідали вигадані історії про те, що їхні родичі також воюють, і що вони хочуть допомогти воїнам. Натомість, як тільки отримували гроші, то переставали виходити на звʼязок і зникали.

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фото: Офіс Генерального прокурора

Учасники групи отримували гроші на відкриті карткові рахунки, невелику частину залишати собі, а решту – пересилали організаторам схеми, які розподіляли кошти між іншими спільниками.

Слідство встановило, що фігуранти обіцяли продати авто за цінами, нижчими за ринкові, а також завдяки «легендам» легко входили в довіру до потенційних покупців.

На сьогодні встановлено 22 потерпілих, у тому числі військових та волонтерів. Отримані під час слідства дані свідчать, що їх кількість значно більша.

Правоохоронці провели обшуки за місцем відбування покарання організаторів і активних учасників шахрайської схеми, а також місцем проживання їхніх спільників. Вилучили «робочі» записи, гроші, мобільні телефони, банківські картки, планшети, носії інформації тощо.

Теги: гроші прокурор слідство пограбування фронт

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