Викрито групу шахраїв, які продавали на фронт неіснуючі автівки
Учасники групи ошукували українських військових та волонтерів, які зверталися до них для придбання автівок
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та ліквідовано шахрайську схему з продажу неіснуючих автомобілів для Збройних Сил України. У групі були 12 учасників, яким вже повідомлено про підозру у шахрайстві. Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.
За даними слідства, два організатори й четверо активних учасників злочинної схеми наразі відбувають покарання у виправній колонії на Житомирщині за пограбування та крадіжки. Також до складу групи входило шестеро громадян у м. Києві, Черкаській, Житомирській та Хмельницькій областях.
Учасники організованої групи ошукували українських військових та волонтерів, які зверталися до них для придбання автівок, а в подальшому забирали собі кошти.
Для реалізації шахрайської схеми учасники групи розміщували в соціальній мережі оголошення про продаж автомобілів і навіть обіцяли доставити їх на фронт. Під час телефонних розмов розповідали вигадані історії про те, що їхні родичі також воюють, і що вони хочуть допомогти воїнам. Натомість, як тільки отримували гроші, то переставали виходити на звʼязок і зникали.
Учасники групи отримували гроші на відкриті карткові рахунки, невелику частину залишати собі, а решту – пересилали організаторам схеми, які розподіляли кошти між іншими спільниками.
Слідство встановило, що фігуранти обіцяли продати авто за цінами, нижчими за ринкові, а також завдяки «легендам» легко входили в довіру до потенційних покупців.
На сьогодні встановлено 22 потерпілих, у тому числі військових та волонтерів. Отримані під час слідства дані свідчать, що їх кількість значно більша.
Правоохоронці провели обшуки за місцем відбування покарання організаторів і активних учасників шахрайської схеми, а також місцем проживання їхніх спільників. Вилучили «робочі» записи, гроші, мобільні телефони, банківські картки, планшети, носії інформації тощо.
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