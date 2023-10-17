Ошукав матір загиблого військового майже на 7 млн грн: на Закарпатті затримано шахрая

Потерпілій пропонували вкласти гроші нібито в іноземну інвестиційну компанію для отримання відсотків

На Закарпатті затримали шахрая, який ошукав матір загиблого військового на майже 7 млн грн. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

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Повідомляється, що підозрюваний залучив мешканців кількох областей України до незаконної оборудки. Вони телефонували потерпілій з пропозиціями вкласти грошові кошти нібито в іноземну інвестиційну компанію. З часом жінці обіцяли отримання відсотку від вкладу, що є нібито вигіднішим, аніж пропозиції в банках України.

Пів року жінка систематично перебувала на зв’язку з шахраями та частинами вносила гроші нібито на відкритий для неї рахунок в компанії. Вона передавала готівку довіреній особі підозрюваного на території Ужгородського району або переказувала кошти на банківські картки.

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Те, що її ошукали, потерпіла зрозуміла тільки після того, як намагалася вивести свої вкладення та додатково сплатила для цього «страховий відсоток», але грошей так і не отримала. Після цього вона повідомила про злочин правоохоронцям.

З листопада 2022 року по квітень 2023 року підозрюваний ошукав матір військовослужбовця на майже 7 млн грн. Загальна сума, якою незаконно заволоділи шахраї, особи яких встановлюють, склала 7,5 млн грн – це кошти, які жінка отримала як грошову допомогу від держави після загибелі сина на війні.

Правоохоронці затримали підозрюваного на Київщині. Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести 13,2 млн грн застави.

Нагадаємо, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті. Результати опитування свідчать, що найчастіше злочинці ошукують молодь у віці 18-24 років (14% опитаних) та людей старше 65 років (11,5%).