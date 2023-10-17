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Ошукав матір загиблого військового майже на 7 млн грн: на Закарпатті затримано шахрая

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ошукав матір загиблого військового майже на 7 млн грн: на Закарпатті затримано шахрая
Злочинець залучив до незаконної оборудки мешканців кількох областей
фото: Офіс Генпрокурора/Telegram

Потерпілій пропонували вкласти гроші нібито в іноземну інвестиційну компанію для отримання відсотків 

На Закарпатті затримали шахрая, який ошукав матір загиблого військового на майже 7 млн грн. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Повідомляється, що підозрюваний залучив мешканців кількох областей України до незаконної оборудки. Вони телефонували потерпілій з пропозиціями вкласти грошові кошти нібито в іноземну інвестиційну компанію. З часом жінці обіцяли отримання відсотку від вкладу, що є нібито вигіднішим, аніж пропозиції в банках України.

Пів року жінка систематично перебувала на зв’язку з шахраями та частинами вносила гроші нібито на відкритий для неї рахунок в компанії. Вона передавала готівку довіреній особі підозрюваного на території Ужгородського району або переказувала кошти на банківські картки.

Те, що її ошукали, потерпіла зрозуміла тільки після того, як намагалася вивести свої вкладення та додатково сплатила для цього «страховий відсоток», але грошей так і не отримала. Після цього вона повідомила про злочин правоохоронцям.

Ошукав матір загиблого військового майже на 7 млн грн: на Закарпатті затримано шахрая фото 1
Ошукав матір загиблого військового майже на 7 млн грн: на Закарпатті затримано шахрая фото 2

З листопада 2022 року по квітень 2023 року підозрюваний ошукав матір військовослужбовця на майже 7 млн грн. Загальна сума, якою незаконно заволоділи шахраї, особи яких встановлюють, склала 7,5 млн грн – це кошти, які жінка отримала як грошову допомогу від держави після загибелі сина на війні.

Правоохоронці затримали підозрюваного на Київщині. Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести 13,2 млн грн застави.

Нагадаємо, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті. Результати опитування свідчать, що найчастіше злочинці ошукують молодь у віці 18-24 років (14% опитаних) та людей старше 65 років (11,5%).

Теги: шахрайство Офіс Генерального прокурора гроші жінка

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