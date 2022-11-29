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Силовики затримали «посадовця» окупантів у Балаклії: грабував Україну на користь ворога

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Силовики затримали «посадовця» окупантів у Балаклії: грабував Україну на користь ворога
Зловмисник сприяв примусовій «перереєстрації» роботи місцевого бізнесу на користь країни-агресорки 
фото: СБУ

На Харківщині тривають стабілізаційні заходи у звільнених районах  

Служба безпеки викрила в Харківській області ще одного колаборанта. Під час захоплення Балаклії він добровільно вступив до лав тимчасової окупаційної адміністрації, де його призначили «помічником начальника управління тимчасової цивільної адміністрації міста Балаклія». Про це інформує пресслужба установи.

Перебуваючи на «посаді», зловмисник сприяв примусовій «перереєстрації» роботи місцевого бізнесу на користь країни-агресора. Для цього проводив колективні «збори» підприємців, на яких закликав перелаштовувати свою господарську діяльність під потреби РФ і перераховувати «податки» до її бюджету. 

Серед основних завдань, які він визначав перед представниками малого і середнього бізнесу, було наповнення продовольством оптових складів, а також давав вказівки щодо товарів та послуг, які дозволено реалізовувати на території міста.

У разі незгоди колаборант застосовував обмеження на комерційну діяльність у вигляді заборони на реалізацію окремих товарів і послуг. За даними слідства, ворожим поплічником є місцевий житель, який на початку травня пішов на співпрацю з агресором. Щоб засвідчити їм свою прихильність, він уклав з керівництвом окупаційного органу «трудовой договор».

Після звільнення міста зловмисник намагався «загубитись» серед мешканців району, щоб уникнути правосуддя. Втім, співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження, задокументували злочинні дії та затримали.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру в колабораційній діяльності, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Нагадаємо, також працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у тісній взаємодії з органами прокуратури затримали заступника міського голови Херсона, який під час тимчасової окупації міста працював на ворога. Йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі. 

Теги: Балаклія звільнення податки правосуддя Харківщина

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