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Нардеп звинуватив СБУ та прокуратуру у блокуванні бізнесу найбільних підприємств країни

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Нардеп звинуватив СБУ та прокуратуру у блокуванні бізнесу найбільних підприємств країни
Обшук проводився у рамках кримінальної справи про нібито незаконне відшкодування ПДВ
фото: СБУ

У кримінальній справі фігурують 204 підприємства, 43 з яких належать до великих платників податків

23 листопада за погодженням заступника Генпрокурора Олексія Симоненка СБУ провели обшук та вилучення документів у приміщенні Державної податкової служби. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Обшук проводився у рамках кримінальної справи про нібито незаконне відшкодування ПДВ понад двомстам підприємствам за період 2020-22 років. При цьому під прицілом силовиків опинилися стратегічні підприємства, що сплачують мільярди гривень податків щороку. Окрім інших, це ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», ПАТ «Запоріжсталь», АТ «ПІВДГЗК», ПРАТ «ЦГЗК», ТОВ СП «Нібулон», ДП «Антонов», ПАТ «Інтерпайп НТЗ», ТОВ «Карпатигаз», ТОВ «Кернел-трейд», ПРАТ «МХП», ТОВ «Карпатнафтохім», ТОВ «Буковель», АК «Українські вертольоти», ПРАТ «Харківська бісквітна фабрика».

Загалом, у кримінальній справі фігурують 204 підприємства, 43 з яких належать до великих платників податків. Попри важкі економічні умови, пов’язані із війною, ці 43 підприємства сплатили до державного та місцевих бюджетів 16,4 млрд грн.

Окрім цього, вони забезпечують роботою десятки тисяч людей. Зокрема, ПАТ «Запоріжсталь» налічує 10,2 тис робочих місць, ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» – 19,1 тис, ТОВ СП «Нібулон» – 1,5 тис.

Цікаво, що, за твердженням Ярослава Железняка, претензії силовиків стосуються не самого факту отримання підприємствами відшкодування ПДВ, а того, що рішення про це приймалося на підставі не документальних, а камеральних перевірок. Іншими словами, «неправомірна вигода» полягає не у поверненні підприємствам коштів, а у швидкості, з якою це повернення відбулося.

«Нагадаю, що саме за це рішення ми всі в Раді проголосували  за основу та в цілому майже конституційною більшостю. До речі, чинний Генпрокурор Андрій Костін теж. Що було дуже правильно, ми мали відновити відшкодування ПДВ, навіть під час війни. Але чомусь заступники Костіна про це забули», – зазначає нардеп.

У зв’язку з вищенаведеним Ярослав Железняк звертається до заступників Генпрокурора із низкою запитань:

«Чи впевнені ви, що в українського бізнесу і армії достатньо часу аби чекати завершення документальних перевірок відшкодування ПДВ?

Чи розумієте ви, що після ваших абсурдних звинувачень ДПС тепер всі заявки про відшкодування буде спрямовувати в документальні перевірки, фактично блокуючи бізнес?», – запитує народний депутат.

Теги: СБУ обшук депутат Генпрокурор бізнес

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