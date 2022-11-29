Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Заступникові міського голови Херсона світить 12 років за співпрацю з ворогом (фото, відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Заступникові міського голови Херсона світить 12 років за співпрацю з ворогом (фото, відео) 
У Херсоні силовики затримали зрадника, який перейшов на бік ворога та сприяв агресії проти України 
фото: ДБР

Державне бюро розслідувань виявило колаборанта з команди зрадника Сальдо 

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у тісній взаємодії з органами прокуратури затримали заступника міського голови Херсона, який під час тимчасової окупації міста працював на ворога. Йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Про це інформує пресслужба установи.

До російського вторгнення посадовець відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради. Після захоплення Херсона він почав працювати на загарбників та відповідав за сферу житлово-комунального господарства. Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ. Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій.

Працівники ДБР затримали посадовця та повідомили йому про підозру у пособництві державі-агресору. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 12 років.

Заступникові міського голови Херсона світить 12 років за співпрацю з ворогом (фото, відео)  фото 1

Під час затримання у чоловіка виявлено конституцію РФ та інші пропагандистські матеріали. Також фігурант перевіряється на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин. 

Заступникові міського голови Херсона світить 12 років за співпрацю з ворогом (фото, відео)  фото 2

Сьогодні, 29 листопада, суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника, який збирав для ворога інформацію про розташування підрозділів Сил оборони на південному напрямку. 

Теги: відео населення послуги санкції Херсон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ОМОНовці будуть залучені до незаконного призову жителів окупованих територій
Окупанти звозять на Херсонщину ОМОН із Дагестану: стала відома причина
Сьогодні, 06:27
На Херсонщині РФ міняє підрозділи своїх збройних сил на підрозділи росгвардії
Окупанти посилюють поліцейський режим на Херсонщині
Сьогодні, 07:49
Тіла пастора та його сина були понівечені до непізнаваності
На Херсонщині окупанти закатували пастора та його сина
Сьогодні, 10:59

Кримінал

Силовики затримали «посадовця» окупантів у Балаклії: грабував Україну на користь ворога
Силовики затримали «посадовця» окупантів у Балаклії: грабував Україну на користь ворога
Заступникові міського голови Херсона світить 12 років за співпрацю з ворогом (фото, відео) 
Заступникові міського голови Херсона світить 12 років за співпрацю з ворогом (фото, відео) 
За прапор окупанта одесит отримав 15 років в’язниці з конфіскацією (фото)
За прапор окупанта одесит отримав 15 років в’язниці з конфіскацією (фото)
Отримав підозру російський сержант, який катував українців (фото)
Отримав підозру російський сержант, який катував українців (фото)
У Херсоні силовики затримали зрадників, які катували українців (фото) 
У Херсоні силовики затримали зрадників, які катували українців (фото) 
Наводили ракети на школи: СБУ знешкодила ворожу агентуру
Наводили ракети на школи: СБУ знешкодила ворожу агентуру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Росія готує нову хвилю ракетних ударів по Україні: ISW назвав терміни
103K
Звірства бурятів та чеченців в Україні: реакція Кремля на слова Папи Римського
24K
Нардеп звинуватив СБУ та прокуратуру у блокуванні бізнесу найбільших підприємств країни
21K
«Ніхто воювати вже не хоче, всі наїлися». Рашист розповів, як в армії ворога назріває бунт (відео)
18K
Обстріл Дніпра: окупанти поцілили у приватне підприємство
12K
ДТЕК пояснив, як даватимуть світло у Києві

Новини

ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Вчора, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту