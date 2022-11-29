Заступникові міського голови Херсона світить 12 років за співпрацю з ворогом (фото, відео) 

У Херсоні силовики затримали зрадника, який перейшов на бік ворога та сприяв агресії проти України

Державне бюро розслідувань виявило колаборанта з команди зрадника Сальдо

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у тісній взаємодії з органами прокуратури затримали заступника міського голови Херсона, який під час тимчасової окупації міста працював на ворога. Йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Про це інформує пресслужба установи.

До російського вторгнення посадовець відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради. Після захоплення Херсона він почав працювати на загарбників та відповідав за сферу житлово-комунального господарства. Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ. Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій.

Працівники ДБР затримали посадовця та повідомили йому про підозру у пособництві державі-агресору. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 12 років.

Під час затримання у чоловіка виявлено конституцію РФ та інші пропагандистські матеріали. Також фігурант перевіряється на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин.

Сьогодні, 29 листопада, суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника, який збирав для ворога інформацію про розташування підрозділів Сил оборони на південному напрямку.