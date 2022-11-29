Митрополит Московської церкви, якому СБУ оголосила підозру, потрапив у лікарню

Священнослужитель підтримував політику Кремля та схвалював дії РФ

Митрополит УПЦ Московського патріархату Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якого СБУ підозрює у розпалюванні релігійної ворожнеч, потрапив до лікарні. Про це повідомляє Інформаційне бюро Тульчинської єпархії УПЦ.

«Вчора, 28 листопада 2022 року, медичне обстеження кардіологів Київської лікарні імені Амосова виявило у митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана обширні зміни коронарних судин серця, небезпечні для здоров’я і життя архіпастиря. Консиліум лікарів запропонував митрополита Іонафану зробити сьогодні вранці 29 листопада 2022 операцію на відкритому серці для повної заміни уражених судин. На що він отримав згоду пацієнта», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Служба безпеки викрила керуючого однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію РФ і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян. Слідство встановило, що навіть після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ в Україну священнослужитель підтримував політику Кремля та схвалював дії РФ.

Митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Таким чином, він отримав повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

18 листопада СБУ повідомила про нові підозри митрополиту на Вінниччині, який виправдовував агресію РФ.