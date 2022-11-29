Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Митрополит Московської церкви, якому СБУ оголосила підозру, потрапив у лікарню

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Митрополит Московської церкви, якому СБУ оголосила підозру, потрапив у лікарню
Лікарі сьогодні проводять митрополиту Іонафану операцію на відкритому серці
фото: tulchin-eparchia.org.ua

Священнослужитель підтримував політику Кремля та схвалював дії РФ

Митрополит УПЦ Московського патріархату Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якого СБУ підозрює у розпалюванні релігійної ворожнеч, потрапив до лікарні. Про це повідомляє Інформаційне бюро Тульчинської єпархії УПЦ.

«Вчора, 28 листопада 2022 року, медичне обстеження кардіологів Київської лікарні імені Амосова виявило у митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана обширні зміни коронарних судин серця, небезпечні для здоров’я і життя архіпастиря. Консиліум лікарів запропонував митрополита Іонафану зробити сьогодні вранці 29 листопада 2022 операцію на відкритому серці для повної заміни уражених судин. На що він отримав згоду пацієнта», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Служба безпеки викрила керуючого однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію РФ і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян. Слідство встановило, що навіть після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ в Україну священнослужитель підтримував політику Кремля та схвалював дії РФ.

Митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Таким чином, він отримав повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

18 листопада СБУ повідомила про нові підозри митрополиту на Вінниччині, який виправдовував агресію РФ.

Читайте також: Служба у Лаврі. Кому воздасться?
Теги: церква СБУ слідство інтернет лікарня Вінниччина державна зрада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ проводила в Києво-Печерській лаврі та монастирях на Рівненщині контррозвідувальні заходи
Російська церква в Україні має бути заборонена
23 листопада, 21:08
Силовики шукали в церквах МП диверсантів та зброю 
Росія відреагувала на обшуки в церквах Московського патріархату  
22 листопада, 13:20
СБУ знайшла чималі суми готівки та проросійські агітки 
Обшуки у церквах Московського патріархату: знайдено підозрілих росіян та мільйони готівки
23 листопада, 09:56

Суспільство

Митрополит Московської церкви, якому СБУ оголосила підозру, потрапив у лікарню
Митрополит Московської церкви, якому СБУ оголосила підозру, потрапив у лікарню
На Прикарпатті через генератор загинув чоловік
На Прикарпатті через генератор загинув чоловік
«Погріб урятував мою родину». Українка написала статтю про війну для The Washington Post
«Погріб урятував мою родину». Українка написала статтю про війну для The Washington Post
ООН назвала гуманітарну ситуацію на півдні України критичною
ООН назвала гуманітарну ситуацію на півдні України критичною
Випаде мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 29 листопада
Випаде мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 29 листопада
Україна постачає безкоштовні дрова на прифронтові території: як отримати
Україна постачає безкоштовні дрова на прифронтові території: як отримати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
177K
Росія готує нову хвилю ракетних ударів по Україні: ISW назвав терміни
91K
Звірства бурятів та чеченців в Україні: реакція Кремля на слова Папи Римського
22K
Нардеп звинуватив СБУ та прокуратуру у блокуванні бізнесу найбільших підприємств країни
19K
«Ніхто воювати вже не хоче, всі наїлися». Рашист розповів, як в армії ворога назріває бунт (відео)
17K
Обстріл Дніпра: окупанти поцілили у приватне підприємство
12K
ДТЕК пояснив, як даватимуть світло у Києві

Новини

ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Вчора, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту