Скільки колаборантів затримано від початку війни: СБУ назвала цифри

Від початку повномасштабної війни суди винесли вироки більш ніж 50 колаборантам

З початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки України викрила понад 700 осіб, підозрюваних у колабораціонізмі. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко на брифінгу.

«З початку повномасштабної агресії Росії СБУ викрила понад 700 таких осіб. І це саме за статтею 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність, якої до березня цього року взагалі не існувало. Тобто, на відміну від державних зрадників, тут ми говоримо про колаборантів у чистому вигляді», – сказав він.

За словами Дехтяренка, кримінальні провадження щодо 268 колаборантів СБУ вже передала до суду, стосовно 53 з них винесено рішення, розслідування в решті проваджень тривають.

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Представник української спецслужби додав, що СБУ має повну картину того, що відбувається на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила ворожого поплічника в рясі, який працював на гауляйтера Харківщини – настоятеля одного із храмів УПЦ Московського патріархату у Харківській області. Під час тимчасової окупації Куп’янського району він закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників, а у своїх «проповідях» виправдовував злочини агресора.

Також контррозвідка Служби безпеки встановила ворожого поплічника, який співпрацював з ворогом під час тимчасової окупації частини Київщини. Зловмисником виявився фермер Поліської територіальної громади Вишгородського району.