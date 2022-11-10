Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Скільки колаборантів затримано від початку війни: СБУ назвала цифри

Надія Клочко
glavcom.ua
Скільки колаборантів затримано від початку війни: СБУ назвала цифри
СБУ заявила про викриття уже понад 700 колаборантів
фото ілюстраційне

Від початку повномасштабної війни суди винесли вироки більш ніж 50 колаборантам

З початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки України викрила понад 700 осіб, підозрюваних у колабораціонізмі. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко на брифінгу.

«З початку повномасштабної агресії Росії СБУ викрила понад 700 таких осіб. І це саме за статтею 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність, якої до березня цього року взагалі не існувало. Тобто, на відміну від державних зрадників, тут ми говоримо про колаборантів у чистому вигляді», – сказав він.

За словами Дехтяренка, кримінальні провадження щодо 268 колаборантів СБУ вже передала до суду, стосовно 53 з них винесено рішення, розслідування в решті проваджень тривають.

Представник української спецслужби додав, що СБУ має повну картину того, що відбувається на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила ворожого поплічника в рясі, який працював на гауляйтера Харківщини – настоятеля одного із храмів УПЦ Московського патріархату у Харківській області. Під час тимчасової окупації Куп’янського району він закликав місцеву релігійну громаду підтримати загарбників, а  у своїх «проповідях» виправдовував злочини агресора. 

Також контррозвідка Служби безпеки встановила ворожого поплічника, який співпрацював з ворогом під час тимчасової окупації частини Київщини. Зловмисником виявився фермер Поліської територіальної громади Вишгородського району. 

Теги: СБУ колабораціонізм Артем Дехтяренко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Настоятель одного із храмів УПЦ Московського патріархату допомагав окупантам 
СБУ на Харківщині викрила колаборанта-священника Московської церкви
8 листопада, 14:16
Путін нагородив Стремоусова орденом
Путін нагородив колаборанта Стремоусова орденом Мужності посмертно
Вчора, 21:54
Колаборант Сальдо взяв участь у нараді у Генічеську
Колаборант Сальдо втік до межі із Кримом та вигадав виправдання поразці РФ
Сьогодні, 18:06

Кримінал

Скільки колаборантів затримано від початку війни: СБУ назвала цифри
Скільки колаборантів затримано від початку війни: СБУ назвала цифри
Платили тисячі доларів за перетин кордону: СБУ затримала фейкових благодійників
Платили тисячі доларів за перетин кордону: СБУ затримала фейкових благодійників
СБУ затримала чотирьох пропагандистів Росії (фото) 
СБУ затримала чотирьох пропагандистів Росії (фото) 
Десять років тюрми для екссудді-хабарника, який утік до Росії: деталі справи
Десять років тюрми для екссудді-хабарника, який утік до Росії: деталі справи
Суд виніс вирок бойовикам, які захоплювали Маріуполь і Сєвєродонецьк
Суд виніс вирок бойовикам, які захоплювали Маріуполь і Сєвєродонецьк
Звірства росіян в Україні: поліція ідентифікувала 168 тис. окупантів
Звірства росіян в Україні: поліція ідентифікувала 168 тис. окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
«Кухар Путіна» несподівано похвалив командування військ РФ за вихід із Херсона
36K
Навіщо росіянам відступ з Херсона. Версія Бутусова
31K
Програш Путіна чи провокація? Чи справді українцям варто радіти новинам із Херсона
15K
Рада може визнати незалежність Татарстану: рашисти заздалегідь істерять (фотофакти) 
15K
Приховував нерухомість у Москві: «Схеми» розкрили нові секрети Богуслаєва
15K
Вихід із Херсона: британська розвідка назвала уразливі місця росіян

Новини

ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
Вчора, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
7 листопада, 14:43

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту